28-09-2018

Joven sumida en adicciones y delincuencia: "Estoy cansada de toda esta mierda"

Lionela es una joven de 18 años acusada de varios delitos realizados en la Comarca. Fue detenida en Viedma y también en Carmen de Patagones y desde ambos ámbitos policiales la señalan como de peligrosidad, pero es el producto de la falta de abordaje insti

La realidad que atraviesa esta historia de una joven que delinque sumida en las adicciones cruza un contexto de marginalidad del cual el Estado se ocupó para pretender esclarecer una causa de corrupción de menores que involucró a varias personas ligadas al Poder. En ese contexto, Lionela fue contenida mientras lograban su testimonio, después dejada a la deriva con su entorno social y las problemáticas que arrastraba. Así llegó a la situación actual que hoy se pretende cortar de raíz desde el plano judicial encarcelando a la joven de 18 años.

La Fiscalía pretendió sostener la prisión preventiva de Lionela Vidal, una joven de 18 años imputada del delito de “atentado y resistencia a la autoridad” y acusada de una serie de delitos que cobraron relevancia en los medios de comunicación en los últimos días. Se la juzgó por haber robado un teléfono celular en una oficina del Ministerio Público Fiscal, pero también por haber atacado a una policía y a una trabajadora social.

Lionela también está siendo investigada por el ataque y robo a taxistas en Viedma y tiene causas en provincia de Buenos Aires, donde la policía la demoró luego de haber hurtado prendas de una tienda.

Desde el Ministerio Público se argumentó que prima el principio de inocencia hasta una sentencia firme y que debe durar su estado de libertad en cualquier estado que se encuentre la causa, pero eso no impide regular una medida de coerción durante el procedimiento. Se abordó sobre las diversas pautas de conductas fijadas a Lionela y remarcó que incumplió con cada una de esas medidas determinadas por la justicia pretendiendo de esa manera justificar su planteo de encarcelar a una persona sin sentencia firme. “Estamos en presencia de una imputada que incumple con todas las exigencias procesales”, explicó y se explayó sobre el tema (ver vídeo).

La Defensora Oficial dijo: “se trata de poner en prisión a una joven de 18 años”, señalando que en los argumentos de la fiscal hay una teoría peligrosa. “Esta defensa estuvo hace dos meses en una reunión absurda, porque el Estado quiso proteger a Lionela Vidal porque tiene otros intereses detrás y le dio una casa y le dio todo servido. Es absurdo porque ella es una chica de la calle que no va a cambiar nadie e iba a seguir siendo adicta y siendo lo que es. El estado le dio todo y ahora le quiere quitar todo poniéndola presa”, contextualizó la Defensora Oficial Marta Ghianni. (Vea argumentos en el vídeo)

Lionela hablo en la audiencia y dejo en claro su postura. “Estoy cansada de todo esto, de toda esta mierda que me hacen pasar. En Fiscalía donde robe el celular, ellos vinieron a casa, me dieron todo y me llenaron la heladera porque hay un circulo, ellos saben que hay cosas que están mal y que me hicieron cosas a mí”, expresó la joven. “Me encerraron a los 14 años, me medicaron todos los días y me la pasaba durmiendo todo el día. Ni comía, se me caían las babas, volví temblando de Buenos Aires”, relató quien declaró años atrás en la causa por corrupción de menores y debía ser contenida por el Estado. “Ahora la fiscal me quiere encerrar otra vez. Cinco años encerrada estuve”, se explayó la joven quien todos los días debe firmar en comisarías de la ciudad.

Resolución judicial El juez Dvorzack a cargo de la audiencia no hizo lugar al pedido de la fiscalía sobre la prisión preventiva por un mes y solicitó continuar con la internación, que siga firmando en Comisaría y que fije domicilio en la casa de un familiar. También determinó una prohibición de salidas desde las 20 horas hasta las 8 horas del día siguiente. Esto se concretará durante diez días hasta resolver una nueva medida. “Sino lo cumplís no me están quedando circunstancias”, la planteó el juez a Lionela fundamentando que entiende su situación personal, pero que también debe entender el planteo de la Fiscal que “no es que te quiera meter presa, el tema es que estas cometiendo un delito atrás de otro y no podés seguir así, eso es lo que está tratando de decir el Ministerio Público, se te están dando todas las oportunidades y no las estas aprovechando”, refirió el juez.