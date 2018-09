Noticias

27-09-2018

El legislador Mango también denunció que recibió amenazas

El legislador provincial Marcelo Mango (FrenteGrande-FpV) se presentó ante la Fiscalía del Ministerio público fiscal para ampliar documentación ante las amenazas recibidas. Las mismas estuvieron dirigidas hacia el periodista de ADN Mariano Ferrari, contra





Por su parte, el parlamentario rionegrino (FG-FpV) vinculó directamente la amenaza con su "intervención en defensa de la libertad de expresión, sus denuncias y Pedidos de Informes contra el Ministro de Gobierno Di Giacomo, por el decreto de Lewis; el Ministro de Seguridad y Justicia por sus amenazas a la Jueza Pájaro, el Secretario general de la gobernación, Cides y el Secretario de Medios Buteler sobre la pauta publicitaria y la política de comunicación".



Cabe señalar, que el Pedido de Informes 765/18 presentado hace unos días en la Legislatura provincial, precisamente citaba la denuncia de ADN y de otros medios, en relación a la pauta publicitaria y la ley 4391.



"Hago responsable al Gobernador Weretilneck por la seguridad de los amenazados y de mi familia. Ya me dieron vuelta tres veces mi casa y nunca me robaron nada. Mandaron al jefe de la regional policial y al comisario (de civil y de noche) a mi casa estando mi hija sola. Los creo capaces de cualquier cosa. No les tengo miedo. Vamos a seguir haciendo oposición a estas políticas y defendiendo democráticamente la libertad y la justicia", concluyó el legislador rionegrino Marcelo Mango