26-09-2018

Avanza iniciativa de inclusión laboral de personas con discapacidad

El Parlamento rionegrino avaló la iniciativa para modificar la ley Nº2055, del Régimen de Promoción Integral de Personas con Discapacidad, y establecer un cupo obligatorio para que las personas con discapacidad puedan ingresar a trabajar en el Estado rion

El legislador Rodolfo Cufré, autor de la iniciativa junto a Daniel Agostino y Jorge Ocampos (CC-ARI- Cambiemos) agradeció la presencia de la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, y los integrantes de APROVI que “son los dueños de la ley, porque vienen luchando y trabajando en este proyecto”.

Afirmó que el ingreso se concretará cuando se produzca una vacante en la planta estatal y siempre que el postulante reúna las condiciones de idoneidad para el cargo.

El legislador expresó que si bien la 2055 definía un cupo laboral, le faltaba un ajuste para que signifique “un derecho y una obligación para el Estado”.

Explicó que la propuesta que en el Presupuesto anual se establezcan reservas de puestos de trabajo exclusivamente para personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4 por ciento de las incorporaciones anuales de personal y, de ese cupo, la incorporación obligatoria del 30 por ciento.

Asimismo, indicó que para definir la incumbencia de los postulantes se conformará un equipo interdisciplinario integrado por un representante del Consejo Provincial de la Función Pública, un representante del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad y un referente de las ONG reconocidas por el Estado Provincial.

La legisladora Agostino agregó que si bien Río Negro ha sido pionera en esta temática, hasta el momento no existía una ley que estableciera taxativamente un cupo del empleo público para ser destinado a las personas con discapacidad. En este sentido, afirmó que este proyecto “es imprescindible para la democratización de la sociedad y un deber de estricta justicia llenar ese vacío legal”.

Ricardo Arroyo (CFK Argentina) adelantó su voto positivo al proyecto, pero afirmó que esta situación se produce porque Río Negro, desde el 1995, dejó de cumplir con la Constitución, porque hasta ese año se ingresaba por Concurso de Oposición y Antecedentes. Según el legislador, “esto significa que todos los rionegrinos somos iguales ante la ley”.

Leandro Lescano (JSRN), en cambio, afirmó que para este fin los concursos no alcanzan “porque hay muchas personas con discapacidad que todavía no se acercan o piensan que esas mismas posibilidades no las tienen, por lo que poner en responsabilidad del Estado esta búsqueda es un avance trascendental”.