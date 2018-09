Noticias

25-09-2018

VIEDMA

Masiva movilización en contexto del paro

Con una importante adhesión al paro nacional que comenzó este lunes 24/9 y multitudinarias movilizaciones regionales, se desarrolló la primer jornada de protesta convocada por el Frente Sindical y Social Rionegrino.

Se realizó la primer jornada del paro nacional de 36 horas convocado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma y de los Trabajadores) en todo el país con movilizaciones en las distintas regiones de la provincia.

Desde la organización se estimó que Viedma movilizó alrededor de 5.000 personas de las centrales obreras con presencia en Río Negro y organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Casa del Jubilado Rionegrino (Cadejur) y centros de estudiantes de secundarios y universitarios. En Bariloche la movilización habría alcanzado unas 4.000 personas y alrededor de 6.000 se habrían convocado en General Roca.

Los sindicatos coincidieron en su rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno nacional de Cambiemos y exigieron que gobernador Alberto Weretilneck y los/as diputados y senadores de la Nación rechacen el Presupuesto 2019 "porque implica un ajuste feroz en jubilaciones, asignaciones familiares, salarios, quita de subsidios y represión".

En el cierre de la convocatoria que comenzó a las 17.30 horas, se leyó un documento conjunto que reivindicó la unidad de todos los sectores y la lucha colectiva en defensa de los derechos de la Patagonia, entre otros puntos.

A partir de la medianoche -o las 00 horas del martes 25/9- se suman al paro los sindicatos nucleados por la Confederación General del Trabajo (CGT) en una jornada que promete paralizar la actividad en todo el país.

Documento conjunto del Frente Sindical y Social Rionegrino

El 28 de agosto en la Marcha Histórico donde confluimos 15.000 compañeras y compañeros en las calles de Viedma, decíamos que el pueblo se ponía de pie frente “A un gobierno que no acepta el diálogo y está dispuesto a imponer un ajuste brutal que empobrece a la mayoría de la clase trabajadora . Reafirmamos que al ajuste lo enfrentamos en la calle, porque es el espacio donde nos encontramos todos y todas los que decidimos decirle No al ajuste, ni al avasallamiento de nuestra dignidad. Aquí estamos estudiantes, jubilados, la clase obrera ocupada y desocupada, amas de casa, en definitiva el conjunto de un pueblo decidido a decir ¡Basta!, porque no aceptamos resignar ningún derecho conquistado al calor de las luchas de la comunidad organizada.

Antes de terminar la semana de esa jornada histórica, el dólar trepó a 40 pesos, sufrimos un nuevo tarifazo, desaparecieron ministerios emblemáticos como el de Salud y Trabajo y el gobierno nacional decidió volver a arrastrase frente al FMI, para seguir entregando los recursos nacionales a cambio de más deuda, se multiplicaron los despidos y los cierres de comercios. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, aumentan los comedores y los merenderos, sin embargo, antes de dar respuesta el gobierno tortura a Corina Debonis, docente de Moreno, por sostener una olla popular.

El panorama no puede ser más desolador, ni el gobierno nacional más perverso. Se presenta un proyecto de presupuesto para el 2019, que anuncia una crisis social más profunda, se pretende recortar primero a los sectores más vulnerables: las infancias y jubilados y jubiladas, para después avanzar con los salarios de la Región Patagónica, se amplía el impuesto a las ganancias y se reducen los subsidios, se paraliza la obra pública, es decir más hambre, mas recesión, más desocupación. Exigimos al gobierno de Río Negro, a nuestros representantes en la Cámara de Diputados, diputadas y en el Senado, que rechacen en todos sus términos este presupuesto infame.

Son tiempos de lucha y movilización. Nuestras consignas son claras, y los reclamos nos unifican:

1) Por paritarias libres sin techo.-



El gobierno nacional pone el salario por debajo de la inflación, como política económica. El objetivo es claro, si no hay plata, no hay consumo, si no hay consumo, se frena la inflación y puede cumplir con las estadísticas. La realidad es que vamos caminos a la deflación, sin posibilidades de acceder a cubrir las necesidades mínimas de alimentación, vivienda y salud, porque la mayoría del pueblo quedará por debajo de la línea de la pobreza

2) Contra la reforma laboral.-



El gobierno de los Ceos, trabaja para sus empresas. Para continuar incrementando sus ganancias, necesita la reforma laboral, de esta manera reduce la cantidad de trabajadores, abarata la mano de obra y puede descartarlos cuando sea necesario. No permitiremos que transforme a la clase trabajadora en variable de ajuste. Trabajadores y trabajadoras no somos descartables ni prenda de cambio de sus negociados.

3) En defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.-

l Fondo de Garantías Sustentables de Anses está en riesgo. El regreso de las AFJP, el avance de la privatización del sistema previsional, impedirá acceder al beneficio jubilatorio a más del 60% de trabajadores activos. No permitiremos que se rifen los fondos del pueblo, con jubilados y jubiladas no!

4) En defensa del 40% de zona desfavorable.-



Para el gobierno nacional vivir en la Patagonia es un privilegio, Macri solo conoce las veredas calefaccionadas de Lewis y las estancias de sus amigos del imperio. Está dispuesto a entregar el territorio patagónico al mejor postor, mientras pretender dejar al conjunto de trabajadores y trabajadores en la miseria. Tenemos claro que detrás de la reducción de la zona desfavorable para jubilados y jubiladas está latente el recorte de todos los salarios. A lo largo y ancho de la Región nos seguimos organizando para frenar esta política de Saqueo. Con el mismo orgullo y coraje de nuestros Pueblos Originarios, que siguen de pie, en defensa de territorios ancestrales, nos movilizamoa para hacerle saber al gobierno nacional que si la Patagonia se rebela, Buenos Aires se queda sin gas, sin luz, sin combustible. Exigimos al gobernador Weretilneck, que defienda los intereses de la provincia y no avale este presupuesto de miseria.

5) Contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional.-



El pueblo tiene memoria y sabe lo que ha significado ser rehenes de los dictados del Fondo Monetario. Cuando habíamos logrado iniciar el camino hacia la Segunda independencia, que era la económica, el Gobierno de Mauricio Macri nos entrega de nuevo, a quienes se hacen fuertes a costa de la miseria del pueblo. Argentina en general y Río Negro en particular, han puesto como garantía a la naturaleza, hipotecando el destino de esta y futuras generaciones. Rechazamos la mentira oficial que pretende hacernos creer que la solución a la crisis se logrará en las oficina de Cristhine Legarde.

6) Por la constitución del Consejo del salario y el desarrollo económico y social.-



El gobierno rionegrino firmó el Pacto fiscal que significó la pérdida del fondo sojero, medida que afectó a los municipios y directamente al sector de la construcción con la paralización de la obra pública. Exigimos al gobernador Weretilneck , que defienda a Río Negro de las políticas de ajuste del poder central. Deben existir políticas de inclusión para los sectores del campo popular. El conjunto de trabajadores y trabajadoras demostramos históricamente que somos capaces de ser protagonistas en la conquista de una sociedad más justa e inclusiva, de discutir mano a mano que es lo mejor para cada sector y de unificar esfuerzos para lograrlo. Como también sabemos que si no se nos tiene en cuenta, somos los primeros en salir a la calle para reclamar lo que es justo

El gobierno mantiene una política miserable, aumenta los despidos y pretende conformarnos con las migajas para sostener a las familias con dos monedas. Se equivoca, no queremos dádivas, ni caridad, exigimos Tierra, techo y Trabajo. La Clase Trabajadora es inteligente y sabe organizarse, como asalariados o como parte de la economía popular, tiene muy claro que además de resistir hay que proponer, por ello exigimos el tratamiento y la puesta en marcha de cinco leyes urgentes y necesarias para los sectores populares : la Emergencia Alimentaria, la urbanización de barrios populares y la suspensión de desalojos, una Ley de Agricultura Familiar, una Ley de Emergencia en Adicciones y un proyecto para que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativistas.

Así como nos negamos a ser variable de ajuste, tampoco somos cuerpos para el sacrificio. Repudiamos a la política de represión como alternativa al diálogo. No queremos más violencia, no permitiremos que sigan asesinando a nuestros niños ni jóvenes por la espalda. Exigimos la renuncia de la Ministra Bullrich y el cambio de política de seguridad que solo protege a los dueños de todo, mientras persigue, tortura y mata a los oprimidos

Denunciamos el desguace de la Salud pública. Miles de despidos, recorte de los programas de vacunación, de prevención y asistencia a enfermedades terminales. Las consecuencias del abandono del estado es la muerte, ya perdimos niños y jóvenes por la reaparición de enfermedades que ya estaban erradicadas. No negociamos en este punto, no somos descartables y nuestra salud no es un bien negociable, sino un derecho humano.

Defendemos el derecho social a la educación porque es lo único que nos iguala y la herramienta fundamental para revertir un sistema injusto. Exigimos la plena vigencia de la Ley Nacional de Educación que garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y un presupuesto acorde. Defendemos la escuela pública, gratuita y laica para la emancipación. Rechazamos el desfinanciamiento de las universidades y el vaciamiento de la Secretará de Ciencia y Tecnología.

Todas estas medidas económicas que lleva adelante el gobierno Nacional y Provincial, no pueden ser implementadas sin la necesaria represión y vulneración constante del estado de derecho, denunciamos que para la aplicación de este plan hambreador, el macrismo avasalla continuamente los derechos humanos de toda la población, con muertes, con represión y cárcel a quienes reclaman por una vida más justa

Ratificamos nuestra convicción de que continuaremos en la calle junto a quienes dispuestos a ponerle un freno al avance contra los derechos conquistados. Llevamos como bandera la historia de la lucha de compañeros y compañeras que dejaron su vida para lograrlo. Reivindicamos la recuperación de la empresa Interlagos a manos de sus trabajadores y trabajadoras.

No pasarán! No nos resignamos! No les tenemos miedo! Estamos en la calle en defensa propia, y es en la calle donde nos encontrarán todas las veces que nuestra dignidad esté en peligro, hoy más que nunca tenemos en claro que solo el Pueblo, salvará al Pueblo!!!

Fuente: VDM Noticias