24-09-2018

Amplio respaldo de diputados y senadores a las universidades nacionales

La situación de la crisis universitaria nacional fue uno de los temas abordados por muchos de los dirigentes políticos que asistieron al 3° Encuentro Patagónico que se desarrolló en Neuquén.

El reclamo por mayor presupuesto para las universidades nacionales y la educación pública en general se verá plasmado en el debate que se va a llevar adelante en ambas cámaras del Congreso Nacional a la hora de debatir la Ley de Presupuesto 2019.

La senadora nacional Magdalena Odarda ya anticipó su oposición al proyecto elevado por el gobierno nacional. “Creemos que el concepto de Universidad Pública está asociado directamente con el concepto de soberanía y este ataque que están sufriendo la universidad y el escuela pública nos retrotrae a la década del ’90, en el Senado hemos presentado el proyecto para declarar la emergencia de todas las universidades públicas del país, no solamente por la cuestión salarial, sino por los temas funcionamiento de las universidades y lo estamos consensuando con los estudiantes y los rectores, en el caso de las universidades del Comahue y de Río Negro, tenemos un compromiso para hacer una defensa muy importante sobre todo en este periodo que va desde la presentación del proyecto de presupuesto hasta que se vote en la Cámara de Diputados”, expresó la senadora rionegrina por el partido RIO.

Por su parte, la diputada nacional Nanci Parrilli enumeró las acciones que vienen realizando desde la Legislatura neuquina, en consenso con distintos bloques. “Nosotros trabajamos en un proyecto para que sea la provincia de Neuquén la que pague los servicios, felizmente el gobernador hizo un aporte de 10 millones de pesos, por lo que el proyecto quedó sin efecto pero dio sus frutos porque contribuyó a crear el consenso para que la provincia contribuya a sostener la Universidad”, explicó.

También apuntó a una fuente de financiamiento permanente provincial, establecida por ley que no se está implementado de manera efectiva. “Entendemos que es un problema nacional, pero también hay una ley provincial aprobada en el 2010 que establece un porcentaje del 1% de los Ingresos Brutos debe ser destinado a la investigación y estos fondos no han sido debitados, el órgano de aplicación es el COPADE, ahora estamos pidiendo un informe, porque incluso desde la Universidad se desconocía la vigencia de esta ley”, informó Parrilli. La diputada afirmó que “el gobierno provincial se tiene que comprometer” y sostuvo que “no debe ser una lucha solitaria y debe ser una exigencia a la hora de tratar el presupuesto, nosotros afirmamos que la Universidad debe ser sostenida por el gobierno nacional, está en la ley y tiene que ser así”.

La diputada nacional Silvia Horne expresó que “las universidades argentinas ganaron una batalla muy importante porque han sido abrazadas nacionalmente por el pueblo, en cada una de sus ciudades, en la Patagonia las universidades son parte del sistema científico-tecnológico, los patagónicos somos los más coherentes defensores de nuestras universidades y de nuestra política científica-tecnológica”.

Dijo que “en lo particular, creo que la Universidad del Comahue ha podido encontrar un mecanismo, poder sostener internamente las diversas visiones y poder sostenerse en esta lucha por el presupuesto, creo que tenemos que lograr que en el presupuesto nacional sea reconocido que a nuestra Universidad le corresponde una cuotaparte mayor”.

La diputada rionegrina advirtió que “todo esto, si no lo ponemos en perspectiva de que estamos viviendo un plan económico diseñado en Estados Unidos, en Washington, que tiene por objeto un ajuste formidable sobre las políticas públicas y la educación no está al margen, en este contexto las universidades vienen visibilizando sus posiciones, en la Cámara de Diputados tuvimos una sesión que no tuvo quórum, faltaron que se sienten cinco diputados y todos los bloques de la oposición nos expresamos en forma unánime, expresamos nuestro ‘no’ al recorte, la devolución de los fondos no ejecutados y que se vuelva a establecer la paritaria nacional”.

La diputada nacional María Emilia Soria opinó que esta situación “no es accidental, forma parte de algo organizado, armado, pensado para que los chicos empiecen a dejar la Universidad Pública y opten por la privada, que cierren ofertas académicas como nos pasó en Río Colorado, que chicos que estaban cursando tuvieron que desistir de estudiar o continuar en otras ciudades, en otras carreras, no es casual, hay una gran intencionalidad”.

“Nosotros vamos a seguir en nuestra postura de defender a la Universidad Pública con los estudiantes adentro, es admirable los pibes cómo están defendiendo la Universidad, las movilizaciones que están haciendo, también los docentes, no docentes y las autoridades acompañando los reclamos”, expresó la diputada rionegrina.

Dijo que “lamentablemente la sesión especial fracasó porque faltaron los diputados de Cambiemos, no se en qué Universidad estudiaron pero el despreció por la educación pública se le nota en la piel, entre los pelos le nota la falta de afecto por la educación pública”.

“Vamos a seguir en la misma postura defendiendo la Universidad en la discusión por el presupuesto, no sólo reclamando lo que falta, sino lo que le corresponde para el año que viene, vamos a insistir con el viejo esquema de las retenciones, de los bienes personales, de las retenciones a las mineras, vamos de defender un presupuesto para el pueblo, mientras que el gobierno va a defender un presupuesto para el Fondo Monetario Internacional”, planteó la diputada Soria.

La legisladora rionegrina por el Frente para la Victoria Marta Bizzotto manifestó que “hay una falencia total del gobierno nacional por no acompañar a las universidades y quitarles presupuesto porque la potencia de un pueblo está en el saber, en la preparación, en las universidades, en que la gente pueda estudiar y yo creo que ese es el terror de muchos, que la gente estudie”.

Destacó que “suspendieron la construcción del edificio de Lenguas, redujeron las partidas presupuestarias, estamos en un serio problema, pero confiemos en que se pueda seguir adelante y que esta gente reaccione para poder poner los presupuestos al día”.

Su par Edith Garro expresó que está “totalmente convencida que la mejor herencia que le puede dejar el Estado a nuestros hijos es la educación, la educación pública es algo que no se puede perder, este gobierno nacional está llevando a que las escuelas públicas vayan cerrando, vayan perdiendo presupuesto, ellos están apostando siempre a lo privado”.

Finalmente, la legisladora Carina Pita planteó su enérgico repudio a “las medidas del gobierno nacional, no solamente para las universidades nacionales, si no también todos los recortes en materia de salud, desarrollo social, todas las políticas que atienden a los sectores más vulnerables y que garantizan la ampliación de los derechos para los argentinos y las argentinas, acompañamos a las universidades nacionales en sus planteos y seguiremos estando, tanto a nivel personal como poniendo a disposición nuestro cargo legislativo”.