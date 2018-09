Noticias

23-09-2018

VIEDMA

Piden fondo de compensación ante quita de subsidio al transporte

Los concejales Evelyn Rousiot, Diego Santos, Mariana Arregui y Facundo Montecino Odarda presentaron un Proyecto de Comunicación dirigido a la Legislatura Provincial solicitando la creación de un “Fondo de Compensación por la Quita del Subsidio al Transpor

En Viedma los usuarios del transporte público alcanzan a los 10.000 pasajeros diarios y el mayor porcentaje de ellos pertenece a los barrios más alejados de la ciudad en los que se promedia una distancia al centro de 6 km.



En el caso de Río Negro el subsidio al transporte urbano, interurbano y de media distancia, totaliza un monto anual de $ 400 millones, de los cuales a Viedma se destinan alrededor de 10 millones de pesos anuales para subsidiar los costos del pasaje urbano.



“Por lo que la eliminación del mismo sería una verdadera catástrofe para los usuarios y el servicio de transporte, una irracionalidad total teniendo en cuenta que, del aporte total, los viedmenses representamos apenas el 2,5% de ese subsidio”, enfatizan los ediles en la iniciativa.



De acuerdo al Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso, desde los primeros días del mes de enero del 2019 se eliminará completamente el subsidio al transporte y con esta medida se transferirá esa obligación al gobierno de la Provincia de Río Negro.



En este sentido desde el Ejecutivo provincial se han negado a mantenerlo plenamente, según declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por el Gobernador Alberto Weretilneck, quien afirmó que “en caso de subsidiar algo”, sólo lo hará para los “sectores más vulnerables”.



“En este caso, los pasajes urbanos e interurbanos tendrán subas que podrían hasta duplicar los actuales montos y las arcas municipales no cuentan con la posibilidad de reemplazar un subsidio nacional con fondos municipales”, exclama el proyecto. “Las economías familiares de nuestros vecinos no soportan un tarifazo más, por lo que esta iniciativa implicaría que los vecinos no asuman este feroz ajuste”, indicaron los concejales.



Esta iniciativa se suma a las ya presentadas en diferentes Concejos Deliberantes del país donde se han quitado estos subsidios al transporte público.