23-09-2018

"Mansilla debe explicar si fue a Europa a jugar a la pelota en plena actividad judicial"

El legislador del FpV Alejandro Ramos Mejía, salió al cruce del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que se negó a responder el Pedido de Informes que se le había cursado para que clarifique sobre trascendidos que lo ubican al magist

Para Ramos Mejía “es una falta de respeto al Poder Legislativo que el presidente del STJ, se niegue a contestar pedidos de informes” y precisó que “los funcionarios públicos y en especial los jueces tienen que dar el ejemplo sobre las conductas en el ejercicio de su cargo, más aún quien está al frente de todo el Poder Judicial”.



Recordemos que según trascendidos, no desmentidos por el Juez, se lo sitúa en plena actividad judicial (fuera del mes y medio de feria del que goza el Poder Judicial) participando de una actividad deportiva amateur. Ante ello, el legislador exigió que “responder un pedido de informe es una obligación, no algo privado u opcional. Pero lo que Mansilla no parece entender es que su silencio no hace otra cosa que reforzar las versiones en su contra. Seguiremos esperando las respuestas del magistrado quien tiene que empezar a actuar de manera acorde al alto cargo que ocupa”.