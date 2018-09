Noticias

21-09-2018

PATAGONES

Entran a la casa de un hombre para robarle y lo golpean brutalmente

Un hombre fue sorprendido en su propiedad por jóvenes delincuentes que lo golpearon brutalmente con intenciones de robarle dinero.

El hombre se defendió y resistió hasta donde pudo, hasta que alcanzó a escapar a la casa de una vecina. Fue en Villa Lynch, barrio en el que aseguran hay mucha inseguridad.

La situación sucedió esta madrugada en una propiedad de la calle Jorge Humble. El dueño de la casa se encontraba descansando cuando sintió fuertes golpes en la puerta de entrada, segundos después se vio sorprendido por los delincuentes que estaban encima de él golpeándolo.

Antes de empezar con las agresiones físicas, uno de los asaltantes le pedía dinero a Juan Manuel, víctima de la situación. “No tengo plata le decía, mientas me larga un puntazo y se lo agarro con la mano. Sentía que el cuchillo me estaba cortando porque hacia fuerza. Cuando lo saco para atrás había otro muchacho con un palo y me da en la cabeza. Ahí afloje el cuchillo y volvieron a querer puntearme. Envuelvo el cuchillo con sábanas que tenía en mi mano izquierda y lo empiezo a enredar”, contó en el programa El Delitómetro.

Respecto a la situación de la persona mencionada como uno de los atacantes, desde la Policía Comunal informaron que hasta el momento no se determinó ninguna directiva judicial. La causa se caratuló como “Tentativa de robo y lesiones”.