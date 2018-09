Noticias

19-09-2018

Vecinos de Mainque se informan sobre Género y Diversidad

A través del diálogo, el intercambio de experiencias y la concientización, el Gobierno Provincial promueve el respeto y el cumplimiento de los derechos de las personas en todos los ámbitos.

Personal municipal, bomberos, médicos y vecinos de Mainque se convocaron para participar de la jornada de capacitación organizada por el Consejo Provincial de la Mujer, a través del área de Diversidad, para abordar temas referidos a la diversidad y género, haciendo especial hincapié en las leyes que amparan al Colectivo LGBT.

“La iniciativa surge con la intención de llegar a todas las localidades y a las escuelas, colegios secundarios y primarios de Río Negro, para visibilizar y crear conciencia acerca de lo que logramos en cuanto a derechos; como la Ley del matrimonio igualitario, de identidad de género y Educación Sexual Integral, que en muchas localidades no se respetan”, precisó Facundo Somervielle, responsable del área de Diversidad de Río Negro.

Además destacó la recepción y el interés que muestran los vecinos de las localidades que han solicitado las jornadas.

“Cuando vamos a entidades públicas la recepción es muy respetuosa, prestan mucha atención y muestran mucho respeto”, Resaltó.

Las jornadas de Diversidad cuentan con familias invitadas a brindar su testimonio y compartir experiencias para crear conciencia de la importancia del respeto.

Daniela Maidana, madre de un niño trans participó de la capacitación y, en ese marco, comentó: “fui invitada por el Consejo Provincial de la Mujer, soy de Cipolletti y tengo un hijo varón trans de seis años recién cumplidos, lo cual me hace ser activista para que sus derechos se pongan en práctica; logramos su DNI, pero sus derechos no son reales todavía. Estoy para visibilizar y sensibilizar sobre el tema contando la historia de mi hijo que me ha tocado hacerla pública por ser punta de lanza de las nuevas crianzas que surgieron de nuestra nueva escucha, prestando atención a lo que nos dicen porque ningún persona trans se convirtió en trans de adultos, nacieron trans”.

El área de Diversidad fue creada este año por el gobierno provincial, funciona bajo la órbita del Consejo Provincial de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y, fundamentalmente, trabaja para garantizar el cumplimiento de los derechos de las diferentes comunidades.