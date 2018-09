Noticias

Sabbatella: "La Patagonía sufre, es hora de unirnos"

El rechazo a la derogación del Fondo Sojero, y al Presupuesto 2019 que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, por considerar ambas medidas una manera de “ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional”, fueron los temas abordados en el enc

"Vengo de participar en el Patagonazo realizado en Neuquén, fue el 3er. Encuentro Patagónico en Defensa del Federalismo y nuestra Soberanía. De manera unánime los presentes manifestamos el rechazo a la derogación del Fondo Sojero, y al Presupuesto 2019 que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, por considerar ambas medidas una manera de “ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional”, expresó el Legislador provincial Mario Sabbatella.

Además del abrazo e intercambio de opiniones con compañeros y referentes, rescato la información que me acercaron desde FIN (Federación de Inquilinos Nacional) con el detalle del proyecto de creación de la Defensoría del Inquilino, hablamos de la grave y urgente situación que viven todos quienes alquilan que hoy destinan más del 40% de sus ingresos solo a pagar un alquiler, y también los datos concretos del estado en que se encuentran las Universidades, los reclamos por la quita de subsidios al transporte, la situación crítica de la planta de agua pesada de Arroyito, los despidos en Agricultura Familiar y la permanente afectación de la soberanía patagónica, entre otros temas.

Es necesaria la unión, sin duda. Preocupa este ataque al ciudadano. Me preocupa conversar con tanta gente que está angustiada, que se siente ahogada y sin salida. La Patagonia representa el 40% del suelo argentino y está habitada solo por menos del 10% de la población total del país. A lo largo de nuestra historia se han puesto en práctica planes de todo tipo para habitar estos maravillosos suelos y además hacerlo con trabajo, cultura, educación, salud, conectividad… no es fácil, no ha sido todo perfecto tampoco, pero ahora pareciera que desde las políticas del gobierno nacional se ataca al ciudadano y se persigue a los políticos, referentes, funcionarios y demás personas que se pongan del lado de la gente.

Ninguna medida contempla los conceptos esbozados en nuestra Constitución, ninguna medida contempla al ciudadano, ninguna medida contempla el futuro de nuestros hijos. Por lo tanto ninguna de estas medidas está siendo tomada por agentes políticos, ni funcionarios, ni siquiera por personas patriotas, estas medidas están siendo tomadas por mercenarios, mercantilistas y ladrones. Abusadores del poder de los cargos que momentáneamente ostentan. Transformando la institución judicial en algo PRIVADO, en una herramienta para hacer cumplir sus deseos mezquinos. Y usando a nuestras fuerzas de seguridad en contra del pueblo, pervirtiendo su sentido de defensa.

Lo único que rescato de este momento que estamos viviendo, es que por fin mucha gente, la que quiere verlo al menos, lo ve, ve lo que son, ve lo que buscan. Hay un 60% de disconformidad con esta gestión porque incluso quienes lo votaron se dan cuenta que el objetivo de estos CEO´s no es gobernar, sino administrar para sus bolsillos.

Deseo en lo más profundo de mi corazón, como ciudadano, como padre, como político y como legislador, que logremos UNIRNOS a tiempo para remediar tanto daño.

Desde mi espacio como actual legislador, espero poder trabajar codo a codo con el pueblo, para que nuestros espacios además de estar protegidos sigan siendo “nuestros”.

Es momento de dar lo mejor de cada uno, de unirnos para una causa noble por el amor a nuestra patria, a nuestro futuro, por el amor al bienestar común.