16-09-2018

RíO NEGRO

UNTER y ATE rechazaron la oferta y esperan una nueva propuesta

El gremio docente de Río Negro rechazó el ofrecimiento salarial realizado por el Gobierno. El Congreso la declaró insuficiente por mayoría. ATE hizo lo mismo y pidió un esfuerzo más al gobierno.





El Congreso docente se llevó a cabo en la ciudad de Roca donde congresales de todas las seccionales definieron por mayoría declarar insuficiente la propuesta salarial presentada por el gobierno en la paritaria del pasado lunes.



Según indicaron desde Unter, se declaró la insuficiencia y se mandató a los paritarios reanudar la negociación salarial, el lunes 17, en el marco del cuarto intermedio propuesto por la Secretaría de Trabajo. Entre los puntos a trabajar pidieron fijar la reapertura de la paritaria salarial en diciembre, transformar los montos en remunerativos y comenzar la discusión salarial del 2019.



Por otra parte, desde ATE también se rechazó el acuerdo y Aguiar dijo que no habrá acuerdo si la Provincia no mejora la oferta salarial.



El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió al Gobierno que si no hay un “último esfuerzo” no habrá acuerdo salarial. El dirigente afirmó que en caso de tener que decidir entre los afiliados y los funcionarios no tendrá dudas y prometió no “rifar” el crecimiento del número de afiliados por la negociación salarial.



Aguiar consideró que el gremio “está cerca de un acuerdo” con el Ejecutivo, pero pidió adelantar los tramos del aumento a octubre por planilla complementaria, el pase a sumas fijas gradual del aumento y un bono de fin de año.



Consultado sobre las finanzas provinciales y la posibilidad que el Gobierno ceda a los reclamos gremiales, expresó que “históricamente nos han dicho que no tienen plata”, pero subrayó que “ya no es un argumento válido”, cimentado en el promocionado superávit fiscal de la Provincia.



Y advirtió: “si tengo que elegir entre quienes cada cuatro años nos acompañan con su voto y depositan en nosotros su confianza, o en los funcionarios, no tengan dudas, siempre a favor de los trabajadores”. Y agregó: “ATE viene creciendo en la provincia, estamos desbordados por la cantidad de nuevos afiliados, y eso se logró en base a la lucha en la calle con compañeros y compañeras con fuertes convicciones, hemos ganado un prestigio, no lo voy a rifar en un acuerdo salarial”, sentenció.



El gremio, junto a UPCN, volverán el lunes a las 15 al Ministerio de Economía a reunirse con los representantes del gobierno para intentar cerrar el acuerdo.



La última propuesta oficial



Sumas fijas. En la última reunión de la Mesa de la Función Pública, la propuesta oficial consistió en el pago de sumas fijas de $2000 con los sueldos de octubre, $2500 con los de noviembre y $3000 con los de diciembre.

El porcentaje. Para el Gobierno, sumadas las cifras fijas propuestas al aumento anual ya pactado, el porcentaje de incremento sería superior al 35 por ciento para los empleados públicos de las categorías más bajas.