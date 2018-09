Noticias

14-09-2018

Violeto asalto a dos taxistas en Viedma

Dos taxistas fueron asaltados en Viedma luego de ser engañados por supuestos clientes que los utilizaron para movilizarse desde un punto a otro. Violentaron la humanidad de las víctimas y les robaron. Hubo dos detenidos.

En uno de los casos, el taxista subió a los pasajeros en Patagones, en la zona del CIC de Villa Lynch y tras pasar por el barrio Guido, lo hicieron manejar hasta el barrio IPPV donde lo ahorcaron con el burlete de la puerta del auto y golpearon para reducirlo y robarle.

“00.20 informan por la radio que habían asaltado a un colega de Taxi Patagones, Me acerco a la empresa y me dicen que es mi hermano, por eso pregunte el lugar y al acercarme no había ido la ambulancia, que la llamaron pero que no iba. Mi hermano estaba golpeado adentro del auto, él sufre de presión y tiene convulsiones por problemas personales”; contó Gustavo, hermano del taxista de Patagones asaltado en Viedma.

La víctima tuvo que ser llevado al hospital por sus dos hermanos que se acercaron al lugar. En el hospital no los atendían lo que generó la reacción de Gustavo. “Habiendo gente adentro me dicen –tiene que golpear fuerte-, con mi hermano desvanecido en el móvil les pateó la puerta de los nervios que tenía encima. Nos atiende un oficial de policía, no un enfermero”, resaltó y agregó que “no nos ayudo nadie. Nunca salió del hospital la ambulancia”.

“Estaban dispuestos a matar…”, refirió el taxista sobre el ataque a su hermano.

El otro asalto se dio a una cuadra del primer caso y el taxista víctima terminó con un puntazo en el cuello.

“Hay que hacer algo para que se corte de una vez por todas”

Ante la situación registrada que no es la primera que sucede en la Comarca Gustavo contó sobre sus sensaciones respecto a su trabajo en el taxi en los tiempos que vivimos y la inseguridad que padecen. “Hay que buscar una solución entre los colegas, buscarle la vuelta y hacer algo para que se corte de una vez por todas. Tenemos que tratar de ser todos unidos, si todos nos vamos a ganar el día a día”, resaltó.

Sobre la implementación de medidas de seguridad, Gustavo contó sobre la luz roja en el cartel que debería servir para advertir que un taxista está en peligro. “La luz roja vos le preguntas a un oficial que está haciendo un operativo y te pregunta para qué es?”, remarcó sobre una de las medidas de seguridad que deberían implementarse.