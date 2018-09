Noticias

Sarricouet criticó el proyecto de baja de salarios para un fondo social

El secretario de Desarrollo Humano de Viedma, Ariel Sarricouet, rechazó el proyecto de ordenanza de la concejal oficialista Genoveva Molinari que pretende reducir los salarios de los ediles y funcionarios para crear un fondo de ayuda social de 200 mil pes

“El proyecto no lo ví, creo que no está presentado y no me parece que se salga de estas situaciones desde un discurso de no política, sino que es la política la que debe transformar esta realidad”, dijo Sarricouet en radio Uno.

El secretario enfatizó que iniciativas como la de Molinari “es hacer política en el corto plazo, quedar bien con dos o tres personas que tienen un discurso antipolítica y después ves en el largo plazo que no transformaste nada”.

En cambio, propuso que “las cosas se tienen que ver desde la planificación. Así en el aire es muy difícil hablar“.

Finalmente, comentó que respecto de la hipotética recaudación de 200 mil pesos por mes que “la última compra que hicimos el mes pasado para los vecinos que están en emergencia fue de 1,5 millones de pesos”, mostrando que los fondos para la ayuda social están disponibles y se utilizan.

Fuente: Diario Legislativo