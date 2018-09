Noticias

01-09-2018

Todas las Noticias

Seleccionan postulantes para la beca "Pueblos Originarios"

Por Río Negro fueron dos estudiantes: Emanuel Linares, del IFDC de Educación Física de Viedma, y Noemí Cheuquepal, del IFDC de San Antonio Oeste.

El Comité especializado que realizó la evaluación estuvo integrado por la Coordinadora Nacional del equipo de Becas del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), Valeria Gómez; la referente Jurisdiccional de Políticas Estudiantiles de INFoD, Rosana Vázquez; y la representante de Interculturalidad Bilingüe, Ayelén Cañumil. El encuentro se realizó en la Dirección de Planeamiento, Educación Superior y Formación.

De 26 postulantes de Institutos de Formación Docente, siete eran de Río Negro, dos de Santa Cruz, 12 de Neuquén, dos de La Pampa y tres de Chubut.

Durante el proceso de selección, de esos 26 postulantes quedaron aprobados nueve, ya que los 17 restantes no cumplían con los requisitos.

"En Río Negro, sobre un total de 71 inscriptos fueron aprobados en la primera instancia de evaluación siete postulantes. Para esta segunda instancia de evaluación, cuatro no enviaron la documentación exigida y de los tres restantes, un estudiante no cumplía con los requisitos de la beca", explicó la referente jurisdiccional, Rosana Vazquez.

La evaluación se realiza en relación a los requisitos de la beca, que son no percibir ingresos superiores a tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), no tener otra beca, la edad, si es estudiante regular o no, tener el 50% de las materias aprobadas con final por cada año cursado -si es avanzado- y presentar una carta de autoreconocimiento sobre su árbol familiar y a qué comunidad originaria pertenece, o un aval de una comunidad en la que participa, y documento nacional de identidad.