31-08-2018

BARILOCHE

"El gobierno de Weretilneck incapaz de terminar la calle Mitre"

El legislador provincial Marcelo Mango (FrenteGrande-FpV) presentó un proyecto de Ley, con el fin de crear una Comisión Legislativa Especial que tendrá como objeto revisar y analizar todo lo actuado en la obra de remodelación de la calle Mitre de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El objetivo de la misma, será la de dictaminar y pronunciarse sobre las anomalías e irregularidades que pudieren existir en la gestión de la referida obra, así como también respecto de las posibles responsabilidades, tanto de los funcionarios actuantes como de los órganos cuyo cometido fuera el contralor de aquéllos.



Por su parte el legislador Marcelo Mango (FG-FpV) indicó "tenemos que saber por qué el gobierno de Río Negro, con la anuencia del Banco Interamericano de Desarrollo, le otorgó esta obra a PLANOBRA S.A., una empresa con nefastos antecedentes y fuertemente cuestionada por incumplimientos, evasión y violación de derechos laborales. (...) No solamente esta situación debería ser investigada por esta Legislatura, sino también por qué la empresa no ha sido controlada e hizo lo que quiso con los plazos y las exigencias contractuales".



"También se debe averiguar por qué se cambiaron las condiciones de la licitación, ya que originalmente era controlada por una consultora privada y ahora va a ser fiscalizada por la Municipalidad de Bariloche; por qué se le pago a la empresa sin que se cumplan los plazos del pliego; por qué no se la sancionó durante el transcurso de la obra por los atrasos registrados en los plazos. En definitiva, se debe saber por qué los funcionarios políticos protegieron a la empresa PLANOBRA S.A. hasta que se fugó de la ciudad de Bariloche", expresó el legislador Mango (FG-FpV).



Hasta el momento existe una investigación judicial que ha tenido muy pocos avances y un expediente iniciado en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos intervinientes, pero del cual hasta ahora no se conocen los resultados.



Asimismo, el legislador Mango (FG-FpV) señaló que "según la información que hemos recabado extraoficialmente, el Estado provincial le pago por esta obra a la empresa PLANOBRA S.A. un monto de $ 73.059.185 en el año 2016 y parte de 2017. Ese monto (promediando al tipo de cambio de la época) representa aproximadamente unos 5.850.000 de dólares. A este valor se le debe sumar 225.000 dólares (4 millones de pesos) que invirtió la Provincia en refacciones durante el verano pasado y 1.666.000 dólares (50 millones de pesos) que van a costar las terminaciones, lo que da un total de 7.741.000 dólares invertidos en esta arteria. O sea, unos 1.105.000 dólares, por cuadra".



"Resulta inconcebible que el Estado provincial continúe poniendo fondos en una obra, plagada de irregularidades y negligencias, que después debemos pagar todos los rionegrinos a través de la devolución del crédito del BID. Por lo tanto, es urgente que esta Legislatura se aboque a investigar uno de los mayores fracasos y desmanejos que ha tenido la provincia en materia de obras públicas", concluyó el parlamentario rionegrino (FG-FpV).

La Comisión Legislativa, abocada a la investigación y propuesta por el legislador Marcelo Mango, tendrá las más amplias facultades tales como:



a) Acceder a la documentación y expedientes administrativos o judiciales, cualquiera fuera el estado en que se encuentren.



b) Requerir informes a organismos públicos o privados.



c) Requerir la declaración de personas.



d) Requerir el nombramiento de asesores, peritos o expertos, así como toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de su cometido.