29-08-2018

PATAGONES

Se concretó la reunión por inseguridad en Villa Rita

Vecinos de Villa Rita se reunieron con autoridades municipales y policiales para plantear inquietudes respecto a la inseguridad que dicen vivir en un sector del barrio. No hubo presencia de autoridades judiciales y hubo reclamos por la ausencia del intend

El encuentro que se realizó en la Capilla Guadalupe y convocó a una treintena de vecinos que se acercaron y plantearon diferentes inquietudes al subsecretario de Seguridad, Sandro Pino, a la Subsecretaria de Acción Social Silvia Trepode y a los altos mandos policiales, el Comisario Gustavo Martín y José Castro.

Los planteos giraron en torno a la permanente sensación de inseguridad que se da por parte de vecinos que viven en un sector del barrio donde se registraron varios incidentes como disparos en la vía pública. Anoche sucedió un nuevo acontecimiento que de alguna manera colmó la paciencia de los vecinos que se digirieron a la Policía Comunal a manifestar lo sucedido.

Ante la falta de respuestas en la comisaría de Patagones, los vecinos decidieron realizar una reunión para la tarde de este martes y convocar a autoridades municipales, policiales y judiciales. No hubo asistencia de ningún referente judicial en el encuentro.

Las adicciones, la impunidad que se ve ante la falta de justicia y la permanente reincidencia de jóvenes en cuanto a hechos delictivos fue el tema en cuestión en el encuentro que desnudó realidades particulares de algunas familias que ya no saben de qué manera abordar los casos en los cuales los jóvenes son adictos y reincidentes delictivos.

Anoche se registró un nuevo episodio de violencia que generó una balacera sobre la calle Domingo López y causó bronca en los vecinos que se mostraron preocupados por el horario en el que sucedió, alrededor de las 21 horas. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, pero el suceso colmó la paciencia de los vecinos. Tres jóvenes son los involucrados en esos sucesos y viven en la cuadra donde se registraron los incidentes.

En el encuentro, hubo compromisos de parte de los presentes. Por un lado, se comprometió más presencia policial en la zona y la instalación de una cámara de seguridad en el sector. También se habló sobre la posibilidad de instalar en la zona un destacamento policial, situación que se manifestó como avanzada y podría haber novedades en breve.

Pero no todos fueron buenos cruces en el encuentro, ya que muchos vecinos se manifestaron disgustados con la falta de justicia y se preguntaron por qué no estaba la titular de la Ayudantía Fiscal en el encuentro. También preguntaron por el intendente Zara y solicitaron se lo comprometa a participar de la próxima reunión que se realizará en breve. No faltó la crítica respecto al accionar policial en algunas cuestiones, como por ejemplo no tomarles la denuncia en la noche del lunes cuando fueron a la Estación Comunal y la falta de respuestas ante el planteo.