28-08-2018

Hoy se realiza el gran paro provincial en Río Negro

El Frente Sindical y Social Rionegrino espera una respuesta masiva de todos los trabajadores de la provincia que hoy martes 28 a partir de las 10 de la mañana marcharán en Viedma con el objetivo de enviar "el primer mensaje" de la Patagonia al presidente

Sindicatos de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos y de la Confederación General de Trabajadores (CGT) marcharán junto a jubilados y a organizaciones sociales para hacer oír el repudio del sector a las políticas del gobierno nacional.

La convocatoria se realiza con cuestionamientos de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) por la falta de claridad y contundencia en las críticas dirigidas al gobierno provincial que acompaña las medidas en el plano nacional.

Durante una conferencia de prensa, distintos dirigentes respondieron a las críticas de sus pares y plantearon que la medida de fuerza es una suerte de “adelanto” para el gobernador.

“Pedimos al gobernador que escuche esta manifestación en la calle. El gobernador es quien nos tiene que defender a todos los rionegrinos de estos ajustes a nivel nacional que él mismo aceptó en el pacto fiscal con su firma”, manifestó Adriana Saber desde el sindicato judicial.

La secretaria de Comunicación de Sitrajur, añadió que “el gobernador claramente ha apoyado estas políticas porque no lo hemos escuchado repudiar ninguna de las políticas en contra de los trabajadores. Con lo cual, entendemos que este paro y movilización es provincial; es un llamado de atención para el gobernador”.

“La inflación que se proyecta es del 40%. No tenemos ni la mitad de lo proyectado, con lo cual va a tener que hacer un esfuerzo enorme para que los trabajadores no perdamos poder adquisitivo. No somos nosotros los que generamos esta crisis y, como decimos siempre, no tenemos por qué pagarla”.

Por su parte, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, defendió su actual posición de diálogo y acercamiento con Weretilneck.

“Hay un ámbito abierto de diálogo con el gobierno provincial que ha arrojado beneficios y mejoras en nuestro caso particular. Nosotros decimos con claridad que la medida de fuerza es contra el ajuste del gobierno nacional y un claro mensaje para el gobierno provincial”, aseguró Aguiar quien sugirió que se trata de “una medida de fuerza preventiva” para el gobierno provincial. “Nosotros no vamos a aceptar que el ajuste pase por la pérdida de empleo, por los salarios ni por las prestaciones públicas”, aclaró.

Finalmente, el secretario Adjunto de UnTER, Marcelo Nervi, se refirió a las críticas de UPCN y planteó que la decisión los sorprendió porque la organización se realizó con todas las organizaciones presentes.

“El gran esfuerzo que se ha hecho de las centrales para poder llegar a esta unidad no se tiene que desvalorizar con algunas interpretaciones o acciones individuales de algunas organizaciones. Tendrá que responder cada secretario General. Mañana quieren movilizarse los estatales de la provincia, no solo por los salarios. Hay perdida de fuentes de trabajo, están cerrando comercios y los compañeros de la UOCRA están sin laburo”, concluyó.

Fuente: VDM