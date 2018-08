Noticias

23-08-2018

El Concejo Deliberante presenta "Niños artistas muestran 2018"

En el marco del mes de los niñxs el Consejo Deliberante de Viedma invita el próximo viernes 24 de agosto a partir de las 19 horas, al evento “Niños Artistas Muestran 2018 ” donde los pequeños artistas de la comarca presentaran danzas y espectáculos musica

La propuesta contará con la participación de los alumnos de los talleres municipales de danza, actividades circenses y guitarra.

También se presentarà la Orquesta del Bicentenario, alumnos de piano, folclore y el grupo musical Sonoridad Andina. Este ultimo compuesto por niños y niñas de edades de 8 y 12 años de diferentes barrios viedmenses. Se inspira en la música del Altiplano, y sus impulsores enseñan la ejecución de sicus, quenas, charangos y guitarras.

Desde el Deliberante invitamos a compartir con nuestros niñxs en familia un día inolvidable.

Te lo vas a perder? Evento libre y gratuito. Los esperamos!!

…Vive un niño sin juguetes, mas no vive sin amor,

….podrán darle lo mejor, pero sin amor no vive

….soporta hasta lo imposible, mientras no le falte amor.