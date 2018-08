Noticias

21-08-2018

Piden información sobre deuda de Nación con INVAP

Los legisladores Marcelo Mango (FrenteGrande-FpV) y Carina Pita (FrenteGrande-FpV) requieren conocer información detallada acerca del estado de avance de los proyectos de la Empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) y de los proyectos

El requerimiento surge tras conocerse que "habría una cancelación masiva de contratos de la Estatal -dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional- del orden de 1.000 millones de dólares. Asimismo, el Gobierno Nacional adeudaría al INVAP una suma estimada en 800 millones de pesos", indicó el legislador Mango (FG-FpV).



En tanto, el parlamentario rionegrino (FG-FpV) recordó que "el propio Gobernador Weretilneck reconoció la existencia de la deuda indicando que sus negociaciones con funcionarios en Buenos Aires no han dado resultados por ahora. Y, sobre el pago, "no hay novedades", dijo el gobernador. Al mismo tiempo, el mandatario también indicó sus dudas sobre la cifra con un "no creo que sea tanto".



Según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), el Estado Nacional mantiene con la Empresa INVAP, una deuda en materia salarial que ha prometido desembolsar en cuotas, previéndose la cancelación de la misma en el año 2020.



Finalmente el legislador Marcelo Mango (FG-FpV) expresó que "tras las medidas anunciadas por el Presidente Mauricio Macri en su última visita a San Carlos de Bariloche y dado el impacto negativo que tendrían (para el "proyecto político de una Argentina científica y tecnológicamente moderna, pueblo-céntrica y autosuficiente", para la Empresa y los trabajadores/as e incluso para la Provincia de Río Negro), es que solicitamos se nos brinde toda la información requerida en la iniciativa que presentamos en la Legislatura provincial".



INFORMACIÓN REQUERIDA



1) Mencione todos los proyectos de ejecución acordados hasta la fecha entre la empresa INVAP S.E. y el Estado Nacional, indicando a su vez cuáles de ellos se encuentran vigentes.



2) En caso de que algunos de los contratos a los que se refiere el punto anterior haya sido cancelado y/o no se encuentre vigente, explicite los motivos y la fecha de la cancelación.



3) Informe el monto total de la deuda que el Poder Ejecutivo Nacional mantiene con la Empresa, desglosándola en los conceptos que la componen.



4) Informe cuál es el total de la deuda que el Estado Nacional tiene con la Empresa en materia salarial, consignado los siguientes puntos:



I - Deuda en materia salarial registrada en cada uno de los siguientes períodos: 2015; 2016; 2017 y en lo que va del presente.

II - Propuesta de cancelación elevada oficialmente a la Empresa desde la parte deudora.

III - En caso de haberse alcanzado un acuerdo de cancelación de esta deuda adjunte copia del acto administrativo correspondiente.



5) Enumere los proyectos que han sido "revisados" por el Gobierno Nacional y que por tal motivo tienen incidencia directa y/o indirecta sobre la INVAP, explicando a su vez en qué consiste la revisión de cada uno de ellos.



6) Informe el estado actual en que se encuentra cada uno de los proyectos enumerados a continuación:

- Desarrollos CAREM y RA-10 (CNA-INVAP).

- Iniciativas SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con Microondas) (CONAE-INVAP).

- Lanzador TRONADOR II (CNAE-INVAP).

- Iniciativa SARE (CNAE-INVAP).

- Sistema Satelital ARSAT-3 (CNAE-INVAP).

- SABIA-MAR (1A y 1B) (1A CANAE-INVAP).

- Plan Integral de Radarización (Ministerio de Defensa-INVAP).

- Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) (Ministerio de Defensa-INVAP).