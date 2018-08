Noticias

21-08-2018

Buscan a Daiana Genaro desaparecida el miércoles en Viedma

Daiana Genaro desapareció desde el miércoles y sus padres decidieron realizar una conferencia de prensa para tratar de terminar con la incertidumbre que genera la ausencia de su hija.

En una confitería de Viedma, hoy al mediodía, los padres de la menor de edad que desapareció el 15 de agosto alrededor de las 19.30 horas cuando se bajó del auto que estaba estacionado en bulevar Ayacucho y Pueyrredón tras una discusión familiar. “Si ella ve esto, por favor que vuelva de alguna manera, necesitamos saber qué está bien, no aguantamos más esto”, dijo su mamá.

El padre, que tomó la palabra cuando la mamá se cortó en la conferencia, expresó que “no hay gente que la haya visto, nadie levanta un teléfono y de una pista y me parece extraño”, contó el papá quien pidió colaboración a la sociedad para estar atentos ante la posibilidad de saber algún dato de Daiana.

Ante consultas periodísticas sobre si se indagó en el círculo de amigos de la joven, o si se realizaron allanamientos, Guillermo Calfin, abogado de la familia, expresó que “hay una investigación que lleva adelante la doctora Rodríguez Frandsen y no podemos aportar mayores datos que perjudiquen la investigación”, expresó.

Sin dar mayores detalles, se dejó trascender que hay indicios que Daiana podría estar en Carmen de Patagones. También se realizó una búsqueda por San Antonio y se extendió la búsqueda a otras ciudades de la provincia de Río Negro.

La joven se fue sin su DNI y no tiene encima elementos personales, por lo que descartan que haya podido subir a un colectivo. “La policía está tomando los recaudos para que no pueda salir en ningún auto particular tampoco”, refirió la mamá.

Un dato es que la joven tiene el pelo teñido de negro y tampoco llevaba su teléfono y billetera consigo. Sus padres no están seguros de sí al momento de irse tenía dinero encima.

“Nosotros desconocíamos como padres que ella tenía otro circulo de influencia, por eso es que la doctora dice que la niña puede estar en Patagones, porque tal vez se relacionaba con otro grupo que nosotros desconocemos”, expresó el padre sobre una de las principales hipótesis de la investigación.

La caratula de la causa está como desaparición de personas y los principales movimientos que se realizaron fueron el seguimiento del rastro de olor de la joven lo que determinó una serie de allanamientos en Patagones que arrojaron resultados negativos.

Cualquier información comunicarse al 2920-15553644.