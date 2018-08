Noticias

21-08-2018

Hipocresía

"Cuando las acciones políticas se basan en el oportunismo y la especulación se puede caer en el grave error de perder, totalmente, la coherencia".

La definición tomada en el Senado de la Nación desnuda perspectivas políticas que, a nuestro entender, lejos están de establecerse desde el paradigma de los Derechos Humanos y de resolver problemáticas gravísimas y urgentes.



En primer lugar, la votación fue por la clandestinidad, para que todo siga igual y con un gran riesgo para la vida de muchas mujeres, entre ellas las más vulnerables. Por lo tanto, este es un problema de clases sociales, porque sólo accede a abortos seguros quien puede pagar. Y si se paga se favorece el negocio millonario de los aborteros; recordemos que en nuestro hospital público (hospital de Cipolletti) son todos objetores/as de conciencia.



Hoy celebramos el anuncio de la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (PROFASE) de producir el Misoprostol ya que así se podría dejar de favorecer el negocio, también millonario y restrictivo, del acceso a la medicación para el aborto más seguro y recomendado por la OMS; el cual es químico, no quirúrgico. Y lo celebramos porque dimos muestras de la preocupación acerca del tema y nos ocupamos de ello, presentando junto al legislador Marcelo Mango (FG-FpV) sendos proyectos (uno en 2016 y otro en 2018); impulsando lo que ha anunciado la Profase.



En segundo lugar, la votación de los Senadores y Senadoras contiene un doble discurso porque mientras dicen defender las dos vidas, obturan la Educación Sexual Integral con recortes y subejecuciones escandalosas en el presupuesto educativo para la aplicación de la misma y merman la distribución gratuita de anticonceptivos. Al respecto, el lema de la Campaña implica un sabio proceso que comienza con la "educación sexual para decidir" y reclama "anticonceptivos para no abortar".



En tercer lugar, la interpretación del marco normativo que hicieron quienes votaron en contra responde a la concepción "dogmática" que sustentan las creencias religiosas y que nada tienen que ver con los principios y garantías sobre los cuales debe basarse el Estado de Derecho. Nuestra posición se sustenta en el paradigma de los derechos humanos. Es desde el paradigma de los DD.HH. que tienen que suscribirse las políticas para que sean inclusivas y abarquen a la población en su conjunto. Única manera de poder reconocernos iguales en los derechos en la diversidad de individualidades.



Para finalizar, denunciamos la hipocresía de las legisladoras provinciales que hoy se manifiestan "Pro Vida" en Río Negro y hace poco más de un año aprobaron un Proyecto Legislativo (Nro. 587/16), en el cual se pedía a nuestros representantes en el Congreso que votaran favorablemente un proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Hipocresía, y faltas de coherencia. Negadoras de la legislación rionegrina que avanzó en relación a los abortos no punibles.



Señoras legisladoras: ninguna mujer rica muere por una ramita de perejil.