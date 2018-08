Noticias

16-08-2018

Todas las Noticias

Amplían plazos de entrega para los cortos del “A Rodar Escuela” 2018

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos extendió hasta el 31 de agosto el plazo de presentación de cortometrajes para el 5° Festival A Rodar Escuela. La decisión toma en cuenta los pedidos de extensión realizados por distintos establecimientos educa

Asimismo, desde el equipo coordinador de ARE 2018 se recordó que las escuelas públicas y de gestión no estatal (privada, social o cooperativa), de todos los niveles y modalidades educativas, que no se hayan inscripto, tienen tiempo hasta el 24 de agosto para realizar ese trámite. Para ello, deben llenar el formulario respectivo, ingresando a: www.educacion.rionegro.gov.ar/desarrollo_seccion.php?id=177

“A Rodar Escuela” es un Festival con identidad educativa-pedagógica. Su propósito es que los cortometrajes se desprendan de experiencias de aprendizajes significativas, donde el arte audiovisual sea el medio para contar una historia, ideas, pensamientos, sensaciones.

La propuesta de este 5° ARE es la producción de cortometrajes que aborden temáticas relacionadas a los recursos naturales que identifican a Río Negro: el agua y el petróleo, su explotación con fines energéticos y la sustentabilidad del medio ambiente.