15-08-2018

"La eliminación del fondo sojero no afectará las obras"

Lo aseguró Weretilneck, quien destacó la importancia del Plan Castello.

La eliminación del fondo sojero fue una mala noticia para las provincias y los municipios, ya que será mucho el dinero que dejará de ingresar a sus arcas. Sin embargo, en el caso de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que esta medida no pondrá en riesgo la obra pública.

Durante el acto en el que entregaron siete camionetas nuevas a la empresa estatal Transcomahue, el mandatario aclaró: “Nosotros tenemos 8 mil millones de pesos del Plan Castello para 26 obras que ya están en marcha. A los municipios les distribuimos más de $400 millones”.

En ese sentido, Weretilneck destacó que Río Negro tiene su propio plan de obra pública. “Las viviendas no se paralizaron, al igual que las obras educativas. La Ruta 23 continuará con sus tramos y la 22 entre Allen y Cipolletti, tras el impacto ambiental, debería empezar en la proximidad”, remarcó.

El gobernador admitió que la Provincia no fue consultada antes de la determinación del Fondo Sojero. “El Fondo Sojero viene disminuyendo hace bastante tiempo, por varios motivos: primero porque al bajar las retenciones de soja, baja la distribución, y por otro, al tener una sequía tan importante y una cosecha mucho menor, los fondos no fueron tan importantes. En lo que va del año fueron $350 millones, de los cuales 150 fueron a los municipios. Esto no va a paralizar ninguna de las sobras públicas que tenemos en la provincia. Igualmente tenemos que estudiar la letra chica del decreto para saber de qué se trata”, agregó Weretilneck.

La medida

El gobierno nacional eliminó por decreto el Fondo Federal Solidario, comúnmente conocido como Fondo Sojero. Así lo anunció el ministro Nicolás Dujovne. El impacto en Río Negro es millonario.

La decisión del gobierno nacional apunta a reducir el déficit fiscal en un momento de inestabilidad económica y financiera, con el dólar en una suba imparable, venta masiva de bonos argentinos y el riesgo país en su máxima potencia.

Estas medidas se suman a las que anunció el lunes el Banco Central que apuntan a reducir los megavencimientos de Lebac. Mientras tanto, el dólar ya superó los 30 pesos y las tasas ya están en el 45%.

Funcionarios del FMI se encuentran en el país y el Gobierno busca mostrar su convicción de profundizar la reducción del déficit fiscal mediante el ajuste del gasto.

¿Cuánta plata perderá Río Negro?

Hasta mayo de este año, la Provincia había recibido $569.468.113 y ahora, para lo que resta del año, dejará de percibir alrededor de $400 millones. Para el año que viene se calcula que la pérdida rionegrina será de unos 900 millones de pesos. Este fondo fue implementado en el 2009, durante el primer gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La progresión de ingresos de Río Negro desde ese año fue la siguiente: $74.506.356, $215.573.908, $246.668.879, $314.734.431, $415.605.557, $513.827.824, $625.136.600, $724.238.758 y $876.610.889.