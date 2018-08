Noticias

14-08-2018

Todas las Noticias

BARILOCHE

Comenzó juicio por Usurpación en el predio de la estancia "Fitalancao"

El Juez de Juicio Marcelo Barrutia presidió la audiencia debate por "Usurpación" en la que se encuentran imputados los hermanos Marcelo y Cipriano González Ancalao, argentinos, mayores de edad.

Esta causa judicial proviene en su tramitación del sistema anterior y se ha realizado su readecuación al sistema procesal vigente. Por ello el juicio en su totalidad estará grabado en soporte audiovisual.

La Fiscalía está representada por Sergio Pichetto, la parte querellante por el abogado particular Juan Carlos Rojas, en representación de los denunciantes y las personas imputadas son asistidos por la defensora particular Laura Zannoni y el Defensor Oficial Juan Pablo Laurence.

En la primera jornada y previo a la lectura a la requisitoria fiscal que indica las circunstancias de tiempo lugar y modo del hecho imputado, el Juez Barrutia resolvió dos planteos preliminares efectuado por la defensa. El primero de ellos en relación a la prescripción de la acción. Este planteo no fue aceptado toda vez que el delito que se está ventilando "no es continuado , sino instantáneo de efecto permanente", subrayó el juez Barrutia en su resolución. El otro planteo versó sobre la acreditación de la querella, ya que la denuncia la realizó la antigua dueña del predio presuntamente usurpado, el que fue vendido y el querellante representa hoy al nuevo dueño. En este sentido se resolvió no hacer lugar.

El hecho imputado por la Fiscalía tuvo origen en la denuncia efectuada por la dueña del predio donde se encuentra ubicada la estancia "Fitalancao" en cercanías de Ñorquinco, Provincia de Río Negro. La denuncia señala que desde el mes de Julio del año 2011 los hermanos González Ancalo se introdujeron en un cuadro de la propiedad, destinada a "veranada" de animales , previo desatar alambres, introdujeron animales y construyeron viviendas precarias, sin autorización alguna, despojándolos, asi, de la posesión de esa porción de su propiedad.

Al momento de prestar declaración Marcelo González Ancalao señaló que esas tierras les pertenecieron históricamente a su familia. "No es ocupación, es recuperación" señaló. Dijo que el campo donde se establecieron ya fue amojonado por sus abuelos y que han realizado muchos reclamos ante el CODECI. Los primeros pobladores fueron los integrantes de la familia González Antihuala, señaló en su alocución. Por su parte Cipriano González Ancalao optó por abstenerse de prestar declaración.

En la jornada de hoy se escucharon testimonios, entre ellos, los del abogado que al momento de originarse el hecho realizó la denuncia, también prestó testimonio la mujer dueña del campo, el encargado del mismo y su administrador.

El Juicio continuará el próximo miércoles 15 de Agosto a las 9,30 horas.-