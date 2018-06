Noticias

09-06-2018

El Programa DAMI mejorará la calidad de vida en seis municipios

El gobernador, Alberto Weretilneck, rubricó el convenio de adhesión al programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, que posibilitará el financiamiento de distintos proyectos.

Los planes previstos beneficiarán y mejorarán la calidad de vida de los vecinos de 12 ciudades en total.

En el acto del que participaron autoridades de Río Negro y Neuquén, junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se acordó el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para distintos proyectos que hacen a la consolidación de la Región Metropolitana Confluencia.

Los intendentes de Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Campo Grande, San Patricia del Chañar, Vista Alegre, Centenario, Neuquén, Plottier, Senillosa, que también participaron del encuentro, trabajan en conjunto con los Gobiernos provinciales desde principios de 2017, en el marco del Programa DAMI II del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda /BID, para la formulación del Plan de Ejecución Metropolitana (PEM).

Al respecto, el Mandatario explicó que “todo el Alto Valle es una zona que se ha unificado muchísimo. Los chicos estudian en dos universidades, hay sistemas de salud integrados, se trabaja en distintas localidades, no importa de qué provincia fuera”, por ello, es necesario “que las problemáticas que se van generando a partir de semejante integración puedan tener una organización distinta”.

Los aspectos a tratar son transporte, ciclovías, residuos ambientales, agua, producción, entre otras cosas. “Son temas que no responden a un solo municipio si no a una región en su conjunto”, aseguró el Gobernador.

El programa prevé una inversión de U$S 6.157.000. Por una parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportará U$S 5.265.750 por el préstamo gestionado a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y U$S 891.250 contribuidos por Río Negro y Neuquén (en partes iguales).

“La mayoría de los proyectos están en la etapa de terminación, con lo cual estimamos que en 90 días podrían empezar las primeras licitaciones”, aseguró Weretilneck.

“Lo importante es que los neuquinos y los rionegrinos, tenemos muchas cosas en común, nacimos en la misma época, compartimos los mismos lagos y ríos, nuestras cuencas de petróleo, las manzanas y las peras, es decir que es normal la integración entre las provincias y este es un paso más”, finalizó el Gobernador.