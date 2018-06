Noticias

06-06-2018

PATAGONES

De 74 involucrados en hechos delictivos en 50 días, solo uno está detenido

De 74 personas involucradas en hechos delictivos en Patagones, hubo 49 detenidos mayores de edad y 25 demorados como menores de edad.



En diálogo con FM De la Costa, el comisario de Patagones, Miguel Romero, aseguró que en los últimos 50 días las Policía Comunal registró un total de 74 personas involucradas en delitos en Patagones. Sólo una de ellas permanece detenida y los restantes, entre ellos 25 menores, fueron liberados por la Justicia.



“Manejamos datos concretos, sobre los hechos – delictivos- hay en muchos comercios y viviendas familiares particulares”, detalló Romero en el programa Con la gente.

Además, destacó que “el sistema de monitoreo nos permite la visibilidad para esclarecer los casos”.



Con notable indignación, el responsable de la Policía Comunal dejó entrever que, a pesar de los inmediatos esclarecimientos y detenciones registradas, la Justicia no actuaría a la par de la tarea policial.



Para hacer notar su descontento, Romero confirmó que envió un informe a la Jefatura Departamental de la cual depende la Comisaría de Patagones: “mencioné que los últimos días se produjeron 49 detenciones de personas mayores, casi una por día, de las cuales sólo una permanece detenida en el Penal de Saavedra”.



Un dato alarmante es que los casos registrados, con su debido proceso judicial, son sólo los que involucran a personas mayores de edad, ya que Romero dejó en claro en el medio radial que, aparte de los 49 mayores detenidos, unos 25 menores de edad fueron aprehendidos como cómplices, o autores de hechos delictivos, “pero no se pueden incorporar al porcentual porque los hechos que ellos comenten se dan como no sucedidos, las garantías procesales así lo indican”.



“Una vez que se establece, mediante la partida de nacimiento, la edad del menor al momento del hecho, eso se archiva y no tiene antecedentes, no se registran, no tiene prontuario”, afirmó.



“Se realiza un trámite similar al proceso con pruebas, trabajos investigativos que se hace para un hecho cometido por un mayor, una vez que el fiscal obtiene esa causa penal y toma vista de la partida de nacimiento del menor, acredita la edad al momento del hecho por el cual fue aprehendido y, si es menor, eso se archiva y no tienen prontuario, a pesar que haya cometido 30 hechos”.



“Son las dificultades que afrontamos para tratar de bajar a su máxima expresión el delito, es con lo que nos encontramos”, remarcó Romero.



Inmediatamente, ejemplificó la situación con el caso de un adolescente, de 15 años, de Patagones: “el fin de semana fue aprehendido con municiones, sustrajo una motocicleta la semana pasada, hace un tiempo atrás ingresó armado a un supermercado, también a una estación de servicios y otros hechos” detalló sobre el complejo entramado que tiene el Distrito para contrarrestar la inseguridad que se da de parte de las mismas personas en el 99 por ciento de los casos.



Fuente: Patagones a Diario