05-06-2018

RíO COLORADO

Gran participación en el primer torneo de ajedrez 2018

La actividad se llevó a cabo en la escuela 91, con más de 120 estudiantes de primaria y secundaria jugando en simultáneo.



Participaron seis escuelas de la localidad, organizados en cuatro categorías: sub 10; sub 12; sub 14; sub 19. La jornada fue acompañada por padres y madres de los participantes, y público en general que siguió la actividad.

"Promover este tipo de torneos y encuentros ayuda a configurar verdaderos espacios de socialización y de inclusión de los niños y adolescentes; y buscan motivar y fomentar la participación de estudiantes en la práctica de ajedrez", destacaron desde la coordinación de Ajedrez Educativo.

La jornada fue organizada conjuntamente por el Consejo Escolar de Valle Medio II, la Municipalidad de Río Colorado, el programa provincial de Ajedrez Educativo, y la Dirección de Educación Física, Artística, Cultura, Deportes y Clubes Escolares.

El ajedrez es una herramienta pedagógica fuertemente vinculada al desarrollo de las capacidades de abstracción, al pensamiento anticipador y a las actitudes positivas hacia la resolución de los problemas.