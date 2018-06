Noticias

05-06-2018

General Roca cuenta con siete nuevos emprendedores

Luego de recibir el beneficio económico, los vecinos podrán desempeñarse en el ámbito laboral, desarrollando sus capacidades.

Siete emprendimientos en costura; panadería; peluquería; comida rápida al paso; jardinería y horticultura y delicias caseras fueron entregados a vecinos de General Roca, en el marco del programa Creer y Crear, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social.

Los emprendedores recibieron su certificado y en pocos días contarán con el dinero para adquirir las herramientas necesarias.

“Con este dinero, que son $14.000, puedo comprar una bordeadora, pinzas y tijeras de podar”, destacó Oscar Antún, quien comenzará a realizar trabajos de jardinería, mantenimiento de espacios verdes y, en el futuro, “construiré un invernáculo”. “Uno tiene que hacer lo que le hace feliz; y a mí la jardinería me hace bien, estar con las plantas, en contacto con la naturaleza”, aseguró.

Oscar tiene 52 años, y según explicó, desea “progresar y vivir mejor, trabajando de lo que más me gusta. Mi cuerpo ya no es el mismo que hace unos años, por eso hay trabajos que ya no puedo hacer. Quiero trabajar con las plantas y generar empleo para alguien más”, añadió.