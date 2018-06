Noticias

04-06-2018

PATAGONES

Muestran como jóvenes atentan contra la propiedad privada en la calle

Vecinos de Carmen de Patagones indignados porque jóvenes que transitaron por su cuadra violentaron un vehículo, aportaron a este medio una filmación para que se muestre cómo generan daño en la propiedad ajena.

Enojados por lo que vieron en el registro de las cámaras de seguridad particular de una vivienda, los vecinos decidieron hacerlo público pidiendo que no se brinden datos de la calle para no verse expuestos, tienen miedo y es entendible.

En el vídeo se puede ver como de cuatro jóvenes que transitan por la calle, uno decide subirse arriba de una camioneta que estaba estacionada en la vereda y saltar sobre su parabrisas en al menos dos ocasiones. Luego, parece caerse, se levanta y se va. Todo quedo registrado en vídeo y fue aportado a este medio para mostrarlo.