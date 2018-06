Noticias

04-06-2018

VIEDMA

Concejales a favor del aborto legal, seguro y gratuito

La Cámara de Diputados tratará el proyecto el próximo trece de junio.

Los concejales Mariana Arregui, Evelyn Rousiot, Facundo Montecino Odarda y Diego Santos presentaron un proyecto de comunicación a la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar la aprobación urgente del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Si bien aún no se sabe si la iniciativa cuenta con los votos necesarios para su aprobación, los ediles consideran importante extender a la Cámara de Diputados el apoyo masivo que tiene la propuesta a nivel local. No es un dato menor que a la fecha se hayan realizado ya tres “pañuelazos” en las principales plazas de la ciudad.

“El proyecto debe fortalecerse desde todos los niveles y por ello entendemos que este Concejo Deliberante debe expedirse sobre la necesidad y urgencia de su aprobación”, exclama la comunicación.

De esta manera, los concejales expresaron su postura acerca de la responsabilidad del Estado, que debe legislar para que no haya más muertes de mujeres por abortos clandestinos en nuestro país. Un Estado que implemente una política basada en los ejes de la campaña nacional: “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir”.