10-06-2018

No habrá ningún adelanto de aumento salarial

Weretilneck descartó lo anunciado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En líneas generales, la relación del gobierno rionegrino y los gremios goza hoy de buena salud. Sin embargo, el contexto no es el mejor, los precios no paran de subir y los salarios comienzan a quedar cortos. En ese marco, ATE, Unter y UPCN solicitaron que se adelante el último tramo del aumento acordado, el cual estaba previsto para septiembre. Pero el gobernador Alberto Weretilneck salió a aclarar que esto no ocurrirá, contradiciendo lo que había anunciado el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien había anunciado que la medida ya se había acordado.

El mandatario provincial descartó de manera tajante la modificación del cronograma de aumentos salariales que se firmó con los diferentes gremios en marzo. En ese sentido, dijo que se podrán reabrir las paritarias en las fechas ya acordadas, por lo que no se modificará lo previsto inicialmente.

En su cuenta personal de Twitter, Weretilneck explicó: “Seguiremos cumpliendo lo acordado con los gremios y en agosto volveremos a discutir los salarios. Desmiento las versiones periodísticas que sostienen que vamos a modificar el cronograma de incrementos salariales firmados oportunamente con los gremios estatales”.

Weretilneck admitió que la meta de una 15% de inflación anual iba a ser muy difícil de cumplir, por lo que preveían que los aumentos salariales iban a tener que ser renegociados. Es por eso que en el acuerdo firmado se especificó que las negociaciones se reabrirían, pero recién dentro de dos meses. Y al respecto, agregó: “Si hay algún tipo de respuesta será para todos los trabajadores y no para un sector en particular. Escucharemos a todos primeros y después tomaremos una definición”.

Esta no es una buena noticia para los gremios, que veían como una posibilidad tangible el adelanto del último tramo de aumento salarial. Ahora deberán seguir esperando, por lo menos hasta agosto, cuando se reabran las paritarias.