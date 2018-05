Noticias

08-05-2018

Taxistas se niegan a brindar una tarifa diferenciada para personas con discapacidad

“El taxi está destinado a "personas normales" y las personas con discapacidad deben viajar en colectivo o en vehículos especialmente adaptados”, fueron las desafortunadas palabras del representante de trabajadores al volante.





Mientras reclaman la implementación de una tarifa especial nocturna referentes de taxistas de Viedma rechazaron la posibilidad de que se avance también en una tarifa diferencial para personas con discapacidad y señalaron que no aceptarán que esto se imponga como condición para negociar un incremento en la tarifa. Además, indicaron que el taxi está destinado a "personas normales" y que las personas con discapacidad deben viajar en colectivo o en vehículos especialmente adaptados.



Jorge Razzari, referente del sector y dirigente del Sindicato de Chóferes de Taxis de Río Negro y Patagones, recordó que "la tarifa diferencial nocturna ya la venimos reclamando desde hace más de un año, ya hemos presentado notas desde la Federación de Taxis y el Sindicato".



Relató que tarifas nocturnas, a un valor mayor que para el resto de la jornada, ya se ha implementado "en la mayoría de las grandes ciudades, por los riesgos, la menor actividad que se registra y por tratarse de una actividad insalubre", publicó el portal diariolapalabra.



En tanto manifestó el rechazo del sector a una tarifa especial para personas con discapacidad, argumentando que "una persona con discapacidad que tiene pocos reflejos, primero el acompañante lo sienta adelante, el seguro no lo cubre porque nosotros no somos para transporte de discapacitados".



"Ya hay vehículos adaptados para esa función, el taxi no está adaptado para personas discapacitadas. Lamentablemente es un vehículo para personas normales con todos los reflejos", argumentó Razzari.



"En caso de una frenada brusca si el pasajero no está con los reflejos intacto, no apoya sus manos, no se ataja del posible golpe, una persona con inferioridad de condiciones que no tiene los reflejos buenos y se golpea dentro del habitáculo el seguro no me lo cubre", insistió el referente de los taxistas.



Para Razzari las personas con discapacidad "ya tienen asistencia de parte del estado, porque tienen tarjeta para conducirse en colectivo o en vehículos adaptados para el transporte de discapacitados".



"No aceptamos que lo impongan como condición para dar un aumento de tarifa", cerró Razzari apuntando a los concejales de Viedma.

Repudio

Las declaraciones del referente de taxistas no generaron más que palabras de repudio de muchas personas, sobre todo quienes viven con algún tipo de discapacidad.