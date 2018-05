Noticias

08-05-2018

Silva propone lenguaje inclusivo de género en Ley Orgánica de Educación

El Consejo Provincial de Educación enviará a la Legislatura un proyecto de modificación del texto de la Ley Orgánica de Educación N° 4819, con el objetivo de incluir leguaje de género que visibilice a la mujer y así eliminar todo tipo de denominación sexi

La propuesta fue realizada en la última sesión del cuerpo por su presidenta, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva.

La iniciativa obtuvo el inmediato apoyo de la totalidad de los vocales del CPE y también de la titular de la comisión legislativa de Cultura, Educación y Comunicación Social, Roxana Fernández, quien inmediatamente trabajó el texto definitivo.

Como ejemplo para proponer el cambio, la ministra Silva utilizó el artículo 153 de la Ley, el que indica que su autoridad de aplicación es el Consejo Provincial de Educación, "presidido por el ciudadano designado con rango y jerarquía de Ministro".

"No me representa, porque no soy ni ministro ni ciudadano", sintetizó la titular de Educación y DDHH.

También, la mención hecha entre los objetivos de la Educación Secundaria a "formar lectores críticos y productores de la cultura escrita" o la referencia en otros párrafos a "los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos", también a "los docentes" o a "los trabajadores de la Educación", lo que excluye al género femenino con el lenguaje utilizado.

A partir de las modificaciones propuestas, el Gobierno Provincial y los representantes del pueblo rionegrino buscan superar la naturalización de un lenguaje que privilegia a un solo actor social: el varón.