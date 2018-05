Noticias

06-05-2018

Para Weretilneck, no se puede borrar el tarifazo

El gobernador aseguró que la suba de los servicios estaba pautada y que no se puede dar volantazos "cada tres meses". Sí cuestionó el grado de aumento.



El gobernador Alberto Weretilneck se refirió al debate que se desarrolla en Diputados para poner freno al aumento de tarifas, asegurando que “no se pueden modificar las cosas de la macroeconomía cada tres meses”.



El mandatario consideró que se viven “momentos políticos de contradicciones”, pero recordó que “todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas, tal como lo ordenó la Corte Suprema”.



“Discutimos (luego de las audiencias) el nuevo consenso fiscal, donde las provincias y la Nación acordamos las cuestiones fiscales para los próximos seis años. No podemos estar cambiando las cosas cada tres o cuatro meses de acuerdo al humor. Todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022. No se puede cambiar todo esto ahora. Si no, dejemos que la coyuntura nos vaya llevando de un momento a otro”, manifestó.