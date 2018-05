Noticias

31-05-2018

Proponen ley para erradicar la violencia laboral en organismos públicos

Los legisladores del Frente para la Victoria Alejandro Marinao,Carina Pita , Marcelo Mango, Edith Garro, Luis Albrieu y Maria Ines Grandoso presentaron un proyecto de ley para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de los organi

Los parlamentarios definieron a la violencia laboral como “toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada”

Además, en esa definición, determinaron diferentes subcategorías que están incluidas: violencia de genero, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores, “con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, horadar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente acaben abandonando el lugar de trabajo”.

También incluyen entre los modos de violencia a la inequidad salarial “sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las leyes nacionales, el hecho de practicar la discriminación salarial entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto, que ejercen en el mismo establecimiento funciones equivalentes, considerando la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad para ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales se realiza el mismo”.

El proyecto tambien prevé sanciones para los maltratadores “a todo aquel o aquella que incurriera en conductas de violencia laboral se le aplican las sanciones que prevén los regímenes administrativos o disciplinarios respectivos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, pudiéndole corresponder incluso sanciones de orden pecuniario, conforme lo determine la reglamentación”.

Entre los argumentos del proyecto, los legisladores destacan que es imperiosa la necesidad de proteger a las trabajadoras y trabajadores ya que con "las acciones impensadas del gobierno del presidente Macri en contra de los trabajadores, como persecuciones de distinta índole, despidos, etc, nos impone la tarea, como legisladoras y legisladores provinciales, de trabajar en consonancia con todos los ciudadanos que no bajan los brazos y no permitir la invisibilización de ciertas problemáticas”