03-05-2018

Mejorarán las comunicaciones entre estaciones transformadoras

El viernes pasado firmó el contrato para colocar un nuevo vínculo de comunicaciones en fibra óptica entre las estaciones transformadoras General Roca, Allen y Cipolletti.

La inversión, que fue valorizada en $ 8.225.826, fue adjudicada a través de la empresa estatal Transcomahue a la firma Electrificadora del Valle SA (EDEVSA), en un acto que fue presidido por el gobernador Alberto Weretilneck.

La obra consiste en el tendido de un cable de fibra óptica sobre las estructuras de hormigón que conforman las líneas de 132 kV que vinculan las estaciones transformadoras General Roca, Allen y Cipolletti.

El gerente técnico de Transcomahue, Néstor Salazar, explicó los beneficios del montaje de esta nueva red de comunicaciones. “Es fundamental para el funcionamiento de las protecciones de última generación instaladas en las líneas de transporte, ya que las mismas deben tener un vínculo firme y eficaz que permita su interacción, especialmente en casos de contingencias o reenganches automáticos de equipos de maniobra”, apuntó.

Por esta red transitarán los datos del sistema de operación en tiempo real, lo cual permitirá asegurar la adquisición en el Centro de Control de la totalidad de los eventos, garantizando el telecontrol y telesupervisión de las instalaciones.

En cuanto a las características del cableado, se indicó que son unos 27 km de cable tipo ADSS compuesto por 12 tubos de fibra óptica mono modo, conformando dos enlaces: ET General Roca – ET Allen y ET Allen – ET Cipolletti. Estos enlaces se vincularán a los equipos de comunicaciones adquiridos oportunamente para ser instalados en cada una de las plantas eléctricas referidas.

El plazo de obra se fijó en 40 días corridos, una vez que se cumplan con todos los requerimientos administrativos y de seguridad para dar inicio a los trabajos.