Noticias

21-05-2018

Todas las Noticias

Padres denuncian abandono en la CET 29 de Luis Beltrán

El legislador Mario Sababtella eleva un pedido de comunicación por reclamos del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán para que destine los recursos con el fin de habilitar el comedor escolar, refaccionar el edificio, proveer equipamiento y he

Desde su bloque Fuerza Nacional y Popular en la legislatura rionegrina, Mario E. Sababtella eleva un pedido de comunicación por reclamos del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, al Poder Ejecutivo Provincial, y al Ministerio de Educación y Cultura, para que destine los recursos con el fin de habilitar el comedor escolar, refaccionar el edificio, proveer equipamiento y herramientas. Pero también reclaman desde la entidad educativa que se gestione la titularidad de las tierras, y se designe un casero tal como dicta la Resolución 1480/09 del Reglamento de Escuelas Técnicas.

A través de un comunicado de Padres autoconvocados del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, enviado directamente a Despacho Legislativo, la comunidad educativa manifiesta un fuerte rechazo a las políticas de abandono implementadas tanto por el Gobierno Provincial, como por el Gobierno Nacional. Respecto del Ministerio de Educación y Cultura de Río Negro, expresan que: las condiciones edilicias; la falta de equipamiento y herramientas; la falta de comedor para los chicos – por tratarse de una escuela de jornada completa; la falta escrituras de las tierras para la edificación del Establecimiento; la falta de creación del cargo de casero – contemplado en la Resolución Nº 1480/09 del Reglamento de Escuelas Técnicas; y el anuncio de la suspensión del “Plan de Mejoras 2018”, “no garantizan el normal funcionamiento de la escuela”.

Respecto del Estado Nacional dejan en evidencia el “desfinanciamiento paulatino” y expresan literalmente al respecto del Gobierno Nacional actual que “ya nada nos extraña, ha abandonado la Paritaria Nacional Docente; el Plan Conectar Igualdad; y lo que perciben en el Centro Educativo que nos ocupa, ha desfinanciado el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Durante doce (12) años la Política Nacional Educativa, pensó un País desarrollado a partir del incentivo de la Educación Técnica. Es así que al INET, durante el gobierno anterior, no sólo se lo equipó de maquinarias y equipos a las escuelas técnicas, sino que se fomentó la profesionalización de todos aquellos docentes que no tuvieran título en servicio, y se permitió la titularización de los cargos docentes del área técnica. No nos sorprende – continúan en su comunicado con evidente consternación - Asistimos a un vertiginoso desmejoramiento a la calidad educativa, y no porque los alumnos no puedan comprender lo que se les enseña, o porque los docentes no estén calificados, sino porque todo ese compendio de “faltas” enunciadas, son parte supra importante del Sistema Educativo, y como la Comunidad Educativa del CET 29 siente y palpa, desmejoran su calidad en la enseñanza”.

El comunicado de los padres explica también la complejidad de no tener el comedor habilitado: “Es gravoso que siendo un establecimiento educativo de “Jornada Completa” los chicos tengan que retirarse del establecimiento para almorzar y luego retornar, con el consiguiente riesgo en seguridad que ello significa.

Por su parte el legislador rionegrino, Mario Ernesto Sabbatella comunica que “Adhiero fervientemente a la máxima que ellos declaman a viva voz ´la educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestros jóvenes´. Y para no afectar gravemente el normal funcionamiento del ciclo lectivo en curso, sugiero a ésta Cámara de Representantes, se exija a través de éste instrumento, como obligación irrenunciable del Estado Provincial, al Ministerio de Educación y Cultura Provincial para que provea los recursos reclamados por la Comunidad Educativa del CET 29 de Luis Beltrán”.