15-05-2018

Comenzó la Semana de la Miel

Un año más Río Negro se suma a la propuesta nacional "Sumale Miel a tu vida", que busca promover y aumentar el consumo de la miel en todo el país.



Este año, hasta el 20 de mayo, se realizarán múltiples actividades en toda la provincia coordinadas por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y, Educación y Derechos Humanos.

Dieciséis localidades se sumaron a esta propuesta que contemplan principalmente trabajar en las escuelas primarias y secundarias, teniendo en cuenta la importancia de chicos y jóvenes como agentes multiplicadores del conocimiento adquirido.

Durante esta semana, se reemplazará por miel rionegrina el dulce utilizado habitualmente en los desayunos y meriendas escolares. Pero la actividad no se detiene ahí. También entregará material didáctico a docentes para ser trabajado en las clases desde 1° a 7° grado y, se emitirá para los más pequeños la película “La abejita Maya”, mientras que, en los últimos años se proyectará el documental “La vida dentro de una colmena”.

La Semana de Miel también incluirá capacitaciones a productores e interesados en sumarse a la actividad. Las misma abordarán la “Sanidad Apícola” y darán a conocer las Líneas de Financiamiento del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (ProPAV) del MAGyP.

Activades de todo tipo se sucederán en las localidades de Río Colorado, Cipolletti, Viedma, Villa Regina, Allen, Chimpay, Mallin Ahogado, Darwin, Luis Beltrán, General Conesa, Choele Choel, Fernandez Oro, Ñorquinco, San Javier y Catriel, que incluyen calses de cocina, desgustaciones y venta de productos. Para ver la agenda completa ingresa a: https://www.facebook.com/events/228968501186444/

“Quiero destacar que, si bien desde el Gobierno Provincial coordinamos muchas de las actividades, lo interesante y realmente importante, es que se suman a esta Semana muchas organizaciones como Municipios locales, asociaciones apícolas, universidades, cámaras de productores y ex alumnos de escuelas agropecuarias, entre otros actores vinculados a la actividad”, explicó el ministro del MAGyP Alberto Diomedi. “Esto no sólo muestra el interés de la comunidad en su conjunto sino también garantiza el éxito de este esfuerzo por aumentar el consumo de un producto tan noble y saludable como la miel y, apoyar así el trabajo del productor”.

“El consumo anual en nuestro país es de apenas 200 gramos por persona, mientras que en el resto del mundo es de casi 2 kilos”, explicó el ministro.

Actualmente en Río Negro existen únicamente 139 productores inscritos en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). “Es fundamental que quienes todavía no lo hicieron se acerquen a registrarse. Es un trámite rápido y totalmente gratuito. Se pueden hacer en la sede del MAGyP en Viedma o, a cualquiera de las delegaciones en el interior. Venís y te vas con la credencial”, aseguró Diomedi quien resaltó la importancia de esto ya que “quien no este registrado, desde el año que viene no va a poder vender su producción”.

Este objetivo planteado por la Nación permitirá la trazabilidad de la miel a través de un código de barras que será propio de cada productor.

El sector apícola rionegrino

Desde el año pasado está en funcionamiento el “Programa de Desarrollo Apícola Rionegrino” que, entre otras funciones, otoga financiamiento para acompañar las necesidades del sector.

“Hace dos años, Río Negro tenía una única sala sala de extracción de miel habilitada, hoy tenemos nueve. Este es el resultado del trabajo de asesoramiento y financiamiento que se ejecutó desde el Gobierno Provincial para acompañar”, explicó técnico del MAGyP Carlos Chiosso.

Las salas están distribuidas por toda la provincia. Funcionan dos en Viedma, dos en General Conesa, una en Río Colorado, una en Luis Beltrán, dos en el Alto Valle y una Catriel.

Actualmente el 80 por ciento de la miel rionegrina se exporta -principalmente por falta de consumo en el mercado interno- a países como Estados Unidos, Alemania y España.

Con 35.772 colmenas declaras en el territorio y una producción de miel estimada en más de 800.000 kilos, el sector enfrenta hoy fuertes desafíos. “Uno de ellos es que la actividad debe formalizarse a través de la inscripción en el RENAPA. Y el segundo es incentivar a los jóvenes a sumarse a la actividad. Tenemos serios problemas para la renovación generacional. Por eso consideramos importante eventos como La semana de la Miel para atraer nuevas generaciones a la apicultura”, explicó Chiosso.