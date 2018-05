Noticias

13-05-2018

Gatica rechazó todas las acusaciones en su contra sobre el Loteo APEL

“Por fin, después de más de cuatro años, pude hacer mi descargo”, manifestó el Secretario General del gremio de los legislativos, Alejandro Gatica.



El Secretario General de la Asociación de Empleados Legislativos de Río Negro (APEL), Alejandro Gatica, rechazó todas las acusaciones que le realizaron en el marco de una causa judicial vinculada a una denuncia por defraudación al Estado. Lo hizo al exponer durante más de tres horas en una audiencia llevada a cabo el pasado viernes.



“Más que una formulación de cargos, siento que tuve la tan esperada oportunidad de hacer mi descargo”, sentenció el dirigente.



Gatica subrayó que “aguardaba este momento desde hace más de cuatro años, luego de la denuncia presentada por la ‘denunciante serial’ que tenemos en nuestra provincia -la ex legisladora Ana Piccinini- realizada a diez días de las elecciones desarrolladas en marzo del 2014 en APEL, que originó un allanamiento dispuesto por el entonces juez Favio Igoldi y que fue llevado adelante en la sede gremial”.



Al respecto recalcó que “nunca nos dieron la oportunidad de exponer ni ampliar la información sobre lo que se investiga”.



“Este último detalle es muy importante debido a que quienes me acusan cuentan con toda la documentación porque se la llevaron de la sede de APEL al momento de allanar. Por eso es que no se entiende como llegan a conclusiones erróneas e incompletas, no pudiendo precisar, ni cuantificar el perjuicio que supuestamente se realizó a la provincia”, añadió.



Asimismo, aclaró que “APEL, como todos los sindicatos de nuestro país, no es una organización estatal. Ello significa que los movimientos financieros y administrativos no son iguales a los del Estado”. “Eso no es un invento mío; lo dicen muy claramente las leyes de nuestra provincia y país”, remarcó.



Por otra parte, Gatica mostró su preocupación a las autoridades judiciales por la filtración de la información, pese a que el expediente es una causa penal y sólo tienen acceso al mismo el Ministerio Fiscal y los abogados de las partes que intervienen en el proceso. Varios medios de comunicación (escritos, radiales, sitios digitales) accedieron a la misma. Incluso una empleada legislativa, Adriana Araque (ex candidata a Secretaria Adjunta de la Lista Celeste, para las elecciones gremiales que se efectuaron el pasado 28 de marzo), difundió por Whatsapp -el mismo día de los comicios- fotografías de las páginas con la formulación de cargos que los fiscales expusieron en la audiencia realizada.



Finalmente, el titular de APEL no ocultó su sorpresa e indignación por la presencia en la audiencia del viernes de Favio Igoldi, quien fue el primer juez de la causa y que ahora –tras su expulsión en ese cargo (realizado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones) oficia de querellante en representación de unos de los compradores de los lotes. En ese sentido, Gatica expresó que “está legalmente habilitado para hacerlo, pero no caben dudas que nos encontramos ante un abogado que ha dejado la ética, lo moral y los códigos a un lado”, y quiso dar muestras y jactarse de tenerme sentado delante de él “no asumiendo que ya no pertenece al Poder Judicial de Río Negro”.



