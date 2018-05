Noticias

11-05-2018

Arroyo:“Mi límite es Macri”, dijo y creo otro bloque

El legislador Ricardo Arroyo dejó el bloque del oficialismo y armará su propia bancada, que podría denominarse “25 de Septiembre”, que con el tiempo podría tener más integrantes.

De todos modos aseguró que no se va del partido: “No soy un borocotó”. Valoró el liderazgo del vicegobernador Pedro Pesatti. Reivindicó los ideales de Juntos. Recordó que ese partido acompañó la candidatura de Daniel Scioli. “Yo me corrí” advirtió y dijo: “Mi límite es Macri”.

La pregunta es cuántos dirigentes integrarán el nuevo bloque. Aún no hay certezas pero es posible que Arroyo no sea el único componente de la nueva bancada que amaneció ayer en la Legislatura, a partir del portazo del dirigente del Valle Medio por no acordar con las políticas que emanan de la Casa de Gobierno, como la adhesión a la ley nacional de obras Pública con Participación Privada (PPP), ni el acercamiento del gobernador al macrismo.

Arroyo adelantó que el nombre del bloque podría ser “25 de Septiembre”, el día del triunfo (en 2011) del Frente apara la Victoria con la fórmula Carlos Soria-Alberto Weretilneck.

Sin embargo aclaró que se queda en Juntos Somos Río Negro. “No soy un borocotó, soy un tipo de la política. No soy valijero. Mi aspiración es ganar la próxima elección, el valijero quiere comprarse una casa en La Boca” dijo hoy en diálogo con radio La Puntual.

“Me quedo en Juntos” ratificó, y dijo que sigue abrazando las ideas fundacionales del partido: defender los intereses de los rionegrinos, integración e igualdad de oportunidades a todos los habitantes.

Arroyo indicó: “Yo no me corrí” y dejó claro que no acuerda con el viraje del gobernador hacia el macrismo, lo que licuó la idea de un proyecto provincial sin depender de las fuerzas nacionales. Y recordó que después de ganar en mayo de 2015, a nivel nacional “no teníamos nada que ver con Cambiemos. Nosotros acompañamos la candidatura de Daniel Scioli, porque no queríamos la pérdida de derechos que vemos hoy”.

Macri

“Macri es mi límite” dijo el legislador, y criticó el aumento de las tarifas, la quita de derechos a jubilados y pensionados, los despidos, el perjuicio a la Patagonia, la rebaja de las jubilaciones, la falta de acceso a medicamentos, ect.

Arroyo rompió ayer con el bloque de Juntos, cuando volvió a oponerse a la adhesión a la ley nacional de PPP. “Tuve que optar entre agachar la cabeza y seguir levantando la mano, o priorizar mis convicciones” relató, y subrayó que ya no podía seguir aceptando las políticas y proyectos que llegaban al Parlamento impulsados por la administración Weretilneck a pedido de la Casa Rosada.

“No se cual era el apuro de aprobar esa ley” planteó. “Quizás algunos estén pintándose de amarillo”, dijo.

Sobre el proyecto reiteró que está fuera de tiempo, que hay recomendaciones de organismo europeos desaconsejando su implementación. Incluso está en contra de la utilización de las PPP el Fondo Monetario Internacional.

Y advirtió: “El FMI tiene recetas que son perjudiciales para el pueblo. Habrá manifestaciones y represión, ya lo vimos esto” dijo sobre el nuevo acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional. “Se vienen momentos muy difíciles en este país -vaticinó-, y los políticos tenemos que decirle claramente a la gente dónde estamos”.

Pesatti

“Si fuésemos un espacio con debate y discusión política, nadie debería dudar que la continuidad de Juntos está en Pedro Pesatti, cuando el gobernador no tiene re-reelección” sentenció. “Por qué se alternativiza la continuidad lógica? Porque en Buenos Aires no gusta?”, se preguntó.

El legislador comentó: “he visto estrategias y declaraciones tratando de ningunear su candidatura. Yo soy respetuosos de todas las aspiraciones, pero hay que contextualizarlas. Pesatti es co-fundador de Juntos y hay gente que le hace operaciones, los esmerilan” se quejó. “Alguien está vetando a Pedro por sus ideales”, indicó.

Arroyo recordó que “veníamos a gobernar los próximos 20 años Río Negro” pero evaluó que ese objetivo se perdió cuando el gobierno provincial con el nacional, lo que provocó una debacle. “No solo perdimos, sino que tuvimos una defección el año pasado y dejamos sin boleta a todos los rionegrinos que nos hubiesen querido votar” aseguró sobre las PASO y las generales de octubre para elegir diputados nacionales.

Sin embargo, aseguró que “no tengo dudas que si volvemos a las fuentes, podemos ganar la elección. Pero si pensamos en alianzas es porque entendemos que nuestro espacio se redujo, que se debilitó”, advirtió.