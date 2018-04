Noticias

09-04-2018

“Weretilneck debe evitar un desastre mayor”

Ante la difícil y compleja situación que atraviesa la comunidad de San Antonio Oeste luego de que se detuvieran los trabajos de saneamiento del área contaminada con residuos de plomo, producto de la fundición e industrialización de la ex “Mina Gonzalito”, la Legisladora del Bloque Frente para la Victoria Graciela Holtz, exigió al Poder Ejecutivo Provincial, “acciones contundentes y definitorias para defender los intereses de la población que hoy por hoy está desprotegida y doblemente agravada después de la remoción parcial de los materiales contaminantes”.

En el pedido formalizado a través de una nota enviada al Gobernador Weretilneck, la Parlamentaria le expresa que “debe evitar un desastre mayor”. Y agregó “sólo la provincia tiene los medios para dar respuestas y le pido que los use y haga todo lo que tenga que hacer para evitar males mayores”.

Para concluir Graciela Holtz, indicó que “el Municipio de San Antonio Oeste, los vecinos y las instituciones trabajan denodadamente y contra reloj para remediar esta situación que no generaron, de la cual no se beneficiaron y no tienen las herramientas para solucionarla y el actual gobierno nacional a mil kilómetros de distancia continúa negándose a brindar la solución económica que se necesita para finalizar la remediación”.