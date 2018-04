Noticias

05-04-2018

Está identificado el autor del doble homicidio del barrio Jardín

El doble crimen del barrio Jardín de Viedma generó un despliegue inusitado en la tarde del miércoles luego del hallazgo de los cuerpos en el interior de una vivienda. Tras la identificación del posible autor se volcaron todos los recursos para dar con el



El hallazgo en horas del mediodía del miércoles, de los cuerpos de Lilia Lantelme, de 83 años y su hijo Fabián Zaher de 54 años generó una extrema investigación por parte de los funcionarios judiciales que llegaron hasta la calle Del Calden al 1400/1500 e inmediatamente comenzaron a trabajar sobre la dantesca escena. El testimonio de vecinos de la zona y testigos ocasionales sería elemental para llegar al nombre del sospechoso.



El trabajo de policía de Criminalística realizando pericias se realizó bajo completo hermetismo y la zona vallada se extendió en un amplio radio desde el lugar mismo donde aconteció el doble crimen hasta por lo menos 150 metros a la redonda. Un arma blanca encontrada y ensangrentada puede ser clave en la investigación y permitir dar por sentada la identidad del homicida.



Con el correr de las horas, desde el mediodía hasta entrada la noche la justicia y la policía llevaron adelante una acelerada investigación y los testimonios de personas de la zona fueron claves para determinar que, si habría habido movimientos sospechosos antes del crimen, inclusive se habrían dado la noche del martes, momento en el que se sospecha se les dio muerte a Lantelme y Zaher.



La principal versión apunta a una supuesta discusión entre el sospechoso y Zaher, lo que habría determinado la decisión por parte del homicida de agredir mortalmente al hombre que resultó victima fatal. Se especula, con que Lantelme presenció el acto o vio al autor del homicidio y este decidió también quitarle la vida de la misma manera, apuñalando la humanidad de sus víctimas.



La vinculación entre víctimas y victimarios estaría ligada a una supuesta relación comercial, por eso no habría llamado la atención del supuesto homicida en el lugar. Versiones lanzadas horas después del doble crimen indican que se movilizaba en un Fiat que sería de color blanco y que habría salido urgido del interior de la casa en ese auto sobre la mañana del mismo día que se encontraron los cuerpos. Esto lleva a la interrogante de si el sospechoso volvió a la escena del crimen si es que se cometió el día anterior o si ejecutó a sus víctimas en la mañana del mismo miércoles. El resultado de la autopsia permitirá arrojar la data de muerte más aproximada.

Certezas y movimientos judiciales



Con el rompecabezas de la investigan en pleno proceso de armado surgió un nombre y en base a eso se determinaron los pasos a seguir en la causa. En horas de la noche, se concretó un despliegue en inmediaciones al barrio Guido. Un corresponsal de este medio estuvo en el lugar y funcionarios judiciales le solicitaron que por favor no adelante nada sobre los acontecimientos que se realizaban en ese sector, inclusive no marcar el lugar. Así fue que para no entorpecer ninguna investigación se decidió no informar ese suceso.



El procedimiento habría tenido vinculación directa con el homicida y al parecer en ese despliegue se le pretendió dar captura, pero los resultados en ese momento no habrían sido positivos. Horas después, según información extra oficial el auto visto en el lugar del crimen fue encontrado en San Antonio Oeste y tendría huellas de sangre en su interior.



La policía buscaba a un hombre de unos 60 años aproximadamente con pelo enrulado y bigotes. En horas de la tarde, ya entrada la noche trascendió la identidad del sospechoso a quien momentáneamente mencionaremos con el apellido Morales. (Para no entorpecer ninguna investigación).



Según datos extra oficiales, Morales habría sido capturado en San Antonio antes de la medianoche y se había dirigido a esa localidad donde reside un familiar directo. Dicen que, para despistar, se habría rapado y afeitado.