05-04-2018

Cuando el ahorro significa dejar a los Docentes a Pata”

El legislador por Fuerza Nacional y Popular, Mario E. Sabbatella se expresó por la falta de compensación integral en concepto de movilidad, para los docentes de la localidad de Guardia Mitre.

“Una gran parte de los docentes que trabajan allí son de Viedma, tienen que viajar 103km hasta el CEM 22, pero también tienen que cruzar el Río Negro en balsa, y los últimos 17km de ripio, a éstos docentes, el gobierno de Río Negro los dejó a la deriva, perciben por movilidad como si trabajaran solo 10 días, cuando trabajan más de 20 días al mes”.

Desde el monobloque de Fuerza Nacional y Popular, Mario E. Sabbatella presentó el pedido de comunicación al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio Educación y Derechos Humanos, detallando la situación de movilidad de los docentes que se trasladan diariamente desde Viedma a Guardia Mire, para que perciban una compensación integral en concepto de movilidad.

En la localidad de Guardia Mitre distante a 103 kilómetros de Viedma, se encuentra funcionando el CEM Nº 22. Los docentes no poseen transporte diario ni semanal que los deje en la escuela, teniendo que cruzar el Río Negro en balsa y luego recorrer 17 kilómetros de ripio para llegar al pueblo, camino que muchas veces se encuentra en mal estado. Si la balsa no funciona, la única opción que les queda para llegar a trabajar, es recorrer más de 100 km de ripio desde Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.

A los docentes se le está abonando aproximadamente la suma de $300 en concepto de movilidad, equivalente a 15 Lts de nafta súper, hasta un tope de 10 días al mes. Cuando habitualmente y en la mayoría de los casos trabajan 20 días mensuales. “Estos docentes no solo dan clase en escuela alejada de sus domicilios, lo cual ya implica una dedicación y entrega admirables, sino que además deben salir una hora y media antes de sus hogares para llegar a tiempo, y luego tardan de nuevo una hora y media para regresar, viajan 3hs por día, con lo que eso significa para cuestiones familiares, otras actividades, urgencias, etc. Viajan en sus vehículos particulares, y nadie tiene en cuenta cómo se deterioran por el estado de los caminos, y desde ya que los 15 lts de nafta que les reconocen 10 días al mes, no alcanzan siquiera para los 206km de ida y vuelta que realizan los 20 o más días al mes que trabajan. No hay tampoco transporte público a la zona, por lo tanto el Estado rionegrino debe al menos contemplar el mínimo probable de gastos que implica esta movilidad laboral diaria para cada docente. De nuevo, hablamos de voluntad política y de las responsabilidades básicas del Estado, porque detrás de este informe que presento hoy, está por supuesto, la educación que reciben los alumnos del CEM 22 en Guardia Mitre, y la cantidad de veces que por tantos obstáculos sin solución, los docentes no llegan a clase.”