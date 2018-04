Noticias

04-04-2018

PATAGONES

Dalmau: "Las obras sociales le están sacando la plata a la gente”

Las obras sociales incumplen con la reglamentación que rige las normativas y utiliza el dinero de la gente a la que hace esperar para brindar beneficios cuando en realidad, desde el primer mes de descuento por obra social ya se puede empezar a percibir lo

Santiago Dalmau, titular de la OMIC Patagones aclaró en una nota brindada al programa El Delitómetro que “no está bien lo que hacen las obras sociales acá y en todos lados, pero algunas obras sociales especialmente en la Comarca no están dando el alta a os afiliados, trabajadores monotributistas”, explicó Dalmau sobre el planteo preguntado.

Sobre la legislación en base a denuncias presentadas desde la OMIC por trabajadores que pagaron a través de su monotributo de uno a tres años y no conseguían que les den el alta en la obra social, Dalmau explicó que “cuando uno paga el monotributo ya está abonado a la obra social y tenemos cobertura desde que nos damos de alta el monotributo, no hay periodo de carencia para las prestaciones del programa médico obligatorio que son las prestaciones básicas mínimas que tiene que cumplir cualquier obra social, en esas prestaciones no hay carencia”, informó Santiago Dalmau.

Lo que queda establecido que al pagar el primer mes del monotributo se debería poder contar con el servicio. Al no darles el alta en la obra social incumplen con las normativas impuestas por la superintendencia del servicio de salud. “Básicamente, las obras sociales de la Comarca, no le dan el alta internamente, no te dan el carnet para que puedas presentarte y empezar a poder usarla y utilizarla en los casos que se necesite. Se le está sacando la plata a la gente, porque abonan un servicio que no se les brinda”.

Sobre los argumentos dados por las obras sociales para no brindar el servicio inmediato, Dalmau explicó que la excusa que le dan a los afiliados es que tienen un cupo que van liberando para tomar nuevos afiliados. “Es falso, es ilegal porque están obligados según la ley 23660 (Ley Nacional) que regula todo lo que es obras sociales están obligados a tomar la afiliación en el momento que se da el alta del monotributo porque la obra social ya está cobrando.

Sobre las prestaciones, Dalmau explicó que “no hay periodo de carencia en el PMO (Programa Médico Obligatorio), que cubre una serie de prestaciones básicas que tiene cualquier ser humano entre las que se incluyen muchísimas, pero abarcan a internaciones, coberturas de medicamentos, tratamientos contra enfermedades, estas no tienen carencia ni de 3, ni de 5 ni de 8 meses”, aclaró el titular de la OMIC.