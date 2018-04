Noticias

26-04-2018

BARILOCHE

“Solo les falta decir que las urnas están bien guardadas”

El Frente Grande cuestionó el dictamen adverso emitido por la asesoría letrada del Concejo Municipal a la iniciativa popular, impulsada por más de 5.000 vecinos de Bariloche, para derogar la ordenanza que aprobó la prórroga de la concesión a la empresa CA





El dictamen, afirmaron desde el Frente Grande, se basa en falacias y formalismos que buscan justificar la orden política dada por el Intendente Gennuso y el Gobernador Weretilneck de obstruir el referéndum popular para que la gente no pueda opinar sobre un tema trascendente para el futuro de Bariloche.



A su vez explicaron que en uno de sus párrafos el dictamen plantea que la ordenanza 2929-CM-18, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de prórroga de la concesión del Cerro Catedral, “prevé en su cláusula undécima la modificación progresiva del canon único anual” y que su derogación colisionaría con el articulo 161 de la Carta Orgánica Municipal que establece que no se puede someter a iniciativa popular un proyecto que implique “la derogación de tasas, derechos, aranceles, contribuciones o gravámenes, o disponga la ejecución de gastos no previstos en el presupuesto, sin arbitrar los recursos correspondientes a su atención”.



Sobre este punto del dictamen el presidente del Frente Grande, Julio Accavallo, manifestó que “este argumento es falaz, ya que al no firmarse todavía la readecuación contractual entre la empresa y el municipio por estar frenada por la justicia, el contrato en general y esta clausula en particular referida al canon anual no se encuentra operativa por lo tanto no afecta ingresos municipales”.



Asimismo, señalaron desde el Frente Grande, que el dictamen hace hincapié en cuestiones formales que no hacen al tema de fondo buscando evitar que el proyecto presentado por los vecinos encuadre en la figura de la iniciativa popular prevista en la Carta Orgánica Municipal.



“La primera parte del fraude, orquestado por el Intendente y los concejales, fue aprobar en tiempo record un proyecto que compromete por 38 años el futuro de la ciudad, que es ilegal y perjudica los intereses de Bariloche, sin tener en cuenta las opiniones críticas que fueron mayoritarias en la audiencia pública” afirmó Julio Accavallo.



Continúo opinando que “estamos asistiendo a la concreción de la segunda parte del fraude a los barilochenses que es negarle herramientas fundamentales de participación como son la iniciativa y el referéndum popular. En definitiva lo que se busca es que esta prórroga escandalosa del contrato a CAPSA quede entre cuatro paredes y la gente no pueda opinar”.



“Le tienen miedo a la expresión del pueblo en las urnas porque saben que la sociedad intuye que detrás del nuevo contrato con CAPSA está el presidente Macri, el gobernador Weretilneck y el Intendente Gennuso intentando beneficiar a funcionarios y empresarios amigos del poder. Como el dictador Galtieri en la dictadura solo les falta decir que no va a haber referéndum popular y que las urnas están bien guardadas obviando la voluntad de más de cinco mil barilochenses que quieren votar por su futuro” finalizó el dirigente frentista.