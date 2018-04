Noticias

26-04-2018

VIEDMA

Analizan pedidos de aumentos de taxis, colectivos y servicio de estacionamiento

La comisión de Gobierno, presidida por la concejal Genoveva Molinari, se reunió para tratar el aumento requerido por la fundación ANYARC para el estacionamiento medido y pago de Viedma, el incremento del servicio de transporte público y de la tarifa de ta



Se decidió convocar nuevamente a los interesados para recabar más información relacionada al funcionamiento de la empresa como salarios, cantidad de empleados y costos de la prestación del servicio.



“Si bien desde el 2015 no se actualiza la tarifa, es necesario buscar un crecimiento equilibrado entre los salarios y los gastos de los usuarios. Hasta que no se resuelvan estas cuestiones, la comisión no avanzará sobre ningún tipo de aumento”, explicó Genoveva Molinari.



En cuanto al pedido de aumento del 25 por ciento de la tarifa de taxis, se resolvió convocar a los concejales de Patagones con el objetivo de unificar criterios. Sin embargo, al igual que los demás pedidos, se acordó también tener en cuenta los incrementos salariales alcanzados por las últimas paritarias.



Por su parte, la empresa responsable de transporte público de pasajeros remitió mediante nota un pedido de aumento de $25 fundamentado por Decreto 422/12 según el cuadro de gastos operativos y de funcionamiento (salarios, repuestos, combustibles y demás), sumados al congelamiento de los subsidios. En este punto, desde la comisión se acordó buscar un equilibrio entre los solicitado por el empresario y los aumentos alcanzados por las últimas paritarias.