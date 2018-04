Noticias

20-04-2018

PATAGONES

Bari se lanza como candidato a Intendente para el 2019

Gerardo Bari, quien se presentará como el candidato a la intendencia para el 2019 expresó que se realizará una reunión entre algunos vecinos invitados para comentarles la intención de ser candidato a la intendencia en el 2019.

“Después de 47 años he tomado la decisión porque me siento capacitado y en condiciones de armar un buen equipo y siento que hace muchos años que Patagones no tiene un maragato en el municipio. Tengo ideas y sensaciones que pueden ser buenas para los vecinos y desde Carmen de Patagones podemos armar un buen proyecto para el interior”, precisó Bari quien dejo en claro que va a consolidar su proyecto personal sin pedir permiso a nadie.

Skrt: “Cualquier otro candidato está muy lejos de Macri”

Al respecto Guillermo Skrt manifestó que se va a “presentar la candidatura de Gerardo, porque entendemos que es necesario una alternativa a este proyecto de gobierno que lleva adelante el ingeniero Zara, porque entendemos que como fuimos participes de la campaña del 2015 y estamos en deuda con la sociedad con muchas promesas que habíamos hecho y no encontramos eco con el Ejecutivo al momento de ponerlas en práctica”.

Skrt expresó que hay gente que confió en nosotros en la campaña y nos votó y hoy ya no confía. “Por eso nosotros entendemos que hay que generar una alternativa”, refirió y se expresó sobre la posible candidatura del presidente de la Nación al 2019 dejando en claro que “cualquier otro candidato está muy lejos de Macri, no creo que tenga ningún problema en la relección, porque el peronismo está muy lejos de organizarse y nosotros vamos a trabajar en el armado de una fuerza local y vecinal”.

Por otro lado, al consultar si existe la posibilidad de alinearse bajo la figura de Macri, Skrt dejo en claro que por el momento no hay definido nada y no tienen ningún apuro en alinearse a nivel nacional. “Lo que si vemos es que la fuerza que más posibilidades tiene en el 2019 va a ser Cambiemos, de eso no queda ninguna duda”, fundamento.