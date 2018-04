Noticias

02-04-2018

Land: “Con inserción laboral, llegaremos a más rionegrinos”

A poco de cumplirse seis meses de asumir su gestión en la cartera, el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land, realizó un repaso de las principales acciones ejecutadas. Trabajar para garantizar a cada habitante de la provincia sus derechos esenciales

“En primera instancia, nuestro objetivo fue ordenar una situación que aquejaba directamente al Ministerio y al Gobierno en general, como fue la regularización del programa de becas y el pase a contrato de los trabajadores que estaban en esa condición”, sostuvo el Ministro Land, en declaraciones a LU15 Radio Viedma.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por las diferentes áreas ministeriales, que tuvieron como resultado la finalización de la precarización laboral y el otorgamiento al empleado de mejores condiciones para desempeñarse diariamente: optimizando sus salarios, otorgando el beneficio de contar con una obra social y aportes jubilatorios.

“El rol del empleado en el Ministerio y en cualquier otro organismo, es fundamental. Los empleados son los que todos los días hacen funcionar el aparato. En Desarrollo las cosas han cambiado; estamos trabajando en agilizar los procesos de informatización, por ejemplo, para desterrar o paliar la burocracia administrativa, en función de las directivas del Gobernador Weretilneck. Esto nos lleva a agilizar ciertas prácticas y desarrollarnos de mejor manera”.

Plan Calor

La cartera social se encuentra en la etapa final de coordinación con los Municipios, para llegar con la leña a cada poblador que lo requiera, antes de los primeros fríos. “Se trabaja mancomunadamente con los referentes de cada localidad en las transferencias de los fondos, a través de diferentes convenios”, sostuvo Land.

“Una característica del Gobierno provincial es el diálogo con todos los municipios. Puede haber alguna excepción, pero no pasa por el gobierno, se trabaja coordinadamente. A mí me toca atender prácticamente a todos los intendentes y cuando nos sentamos, hablamos de todo. Más allá del rol que nos toca cumplir hoy, me gusta que se hable de trabajo y que se traigan propuestas al Ministerio”, enfatizó.

Acompañando a los emprendedores

Según señaló el Ministro, “la relación institucional con Nación es muy buena. Hemos podido trabajar en programas en conjunto, como el Creer y Crear, para microemprendedores, con buenos resultados en la provincia”.

Luego de establecer un diálogo fluido con el equipo nacional, Río Negro obtuvo el acompañamiento para nuevas propuestas y programas de inserción laboral. En ese marco, Land anunció que “estamos por lanzar nuevas propuestas para llegar con herramientas para sostenerse día a día, para que aquellos que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, puedan salir. Tenemos que garantizar lo básico, que es el alimento para cada rionegrino; una vez logrado eso, se debe trabajar para empoderarlos y que puedan salir de esa situación”.