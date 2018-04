Noticias

15-04-2018

Todas las Noticias

“Quieren robarse el sello, pero no pueden robarse el peronismo”

Para el legislador rionegrino, Mario E. Sabbatella, la intervención del PJ tiene claras intenciones electorales en vistas al 2019, “Barrionuevo tiene un conocido historial que significa mucho y que lo descalifica absolutamente para ser interventor del PJ.

Su designación muestra claramente que las cosas no vienen por buen camino, y que si tienen que maltratar a alguien, lo van a maltratar. Se quieren quedar con el sello del peronismo para des-unir a la población que hoy siente que es el gran paraguas ideológico que puede combatir al neoliberalismo de Macri.”

Pero afirma Mario Sabbatella, que esta intervención no logrará robarse al peronismo, solo – y eso si logran su objetivo – lograrán poner el sello del partido al servicio de algún sector minoritario que claramente no va a representar al amplio espectro electoral del peronismo, confundiendo así a un pequeño grupo de caras a las elecciones del 2019.

“Se trata de un grave atropello institucional y anti democrático, pero todos sabemos que el peronismo no puede resumirse a un sello – expresa el legislador – El Peronismo se reconoce, se siente, no nos pueden detener, porque el peronismo está en el alma del pueblo. Cada vez que alguien prioriza la justicia social, cada vez que alguien eleva la voz por los pobres, por los trabajadores, por los derechos que alientan la inclusión y equidad, cada vez que se menciona la educación y salud pública, se está aludiendo al peronismo. A quién se le puede ocurrir que es solo un sello electoral, evidentemente estos CEOs que tramaron la intervención con el poder judicial como cómplice, no entienden nada ni de peronismo ni de política. Se van a pegar un PRO porrazo”.