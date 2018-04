Noticias

13-04-2018

Mango: “El gobierno ajusta en la educación técnica provincial”

El legislador provincial Marcelo Mango (Frente Grande - FpV) cuestionó la decisión gubernamental, adoptada por Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, de suspender los Planes de Mejora para las Escuelas Técnicas y los Cent





En este sentido, el legislador Mango (FG-FpV) explicó que "el día 4 de abril de este año, se remitió a todas las Escuelas de Educación Secundaria, modalidad Técnico Profesional y a los Centros de Capacitación Técnica (CCT), la Nota múltiple Nº 08/18 DETJA y FP (Dirección de Educación Técnica, Jóvenes y Adultos y Formación Profesional) mediante la cual el Responsable Técnico-Político del INET ante el Ministerio de Educación y Derecho Humanos de Río Negro, profesor Pablo Núñez, comunica la "suspensión temporal de la presentación de planes de mejoras institucionales para el presente año", sin explicitar los motivos de tal decisión".

Asimismo, el legislador Mango (FG-FpV) indicó que "los Planes de Mejora para las Escuelas Técnicas del País y en particular para la provincia de Rio Negro, significaron y significan la posibilidad de atender dos derechos esenciales. Por un lado, el de los y las estudiantes, ya que han permitido la creación de nuevas Escuelas Técnicas y su transformación (como así también el financiamiento para el equipamiento en maquinarias, herramientas, material didáctico, proyectos educativos institucionales, apoyo educativo escolar, entre otros). Y por otro lado, el derecho de los docentes a elaborar proyectos que posibiliten ampliar el equipamiento y compra de herramientas manuales, instrumental, insumos en relación directa con las necesidades de su institución escolar y la comunidad educativa en la que está inserta".

"La suspensión de los Planes de Mejora, tendrá también un impacto negativo en los procesos de homologación aún pendientes, dado que cercenan las posibilidades de planificar, proyectar y acompañar dichos procesos pues el equipamiento, los insumos, herramientas, instrumental, etc. que se necesitan para poder abordar las nuevas disciplinas, los nuevos conocimientos, no podrán adquirirse por otro medio", expresó el legislador Mango (FG-FpV).

"Si el Fondo Nacional que dispone el Instituto Nacional de Educación Tecnológica continua vigente y la "suspensión temporaria" (decidida por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos) no tiene fecha de finalización y además no se indica de qué manera se cubrirá el faltante, estamos en presencia de una profundización del ajuste en la educación pública provincial. Ajuste que se aplica en una de las modalidades muy requerida por la comunidad educativa en todo Río Negro. Sabido es que la elección de las Escuelas Técnicas por parte de los estudiantes ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos diez años", reflexionó el legislador Mango (FG-FpV).

Finalmente, Mango (FG-FpV) indicó que "por lo tanto, le solicitamos al Ministerio de Educación y Derechos Humanos que deje sin efecto la suspensión de los Planes de Mejora, que garantice el financiamiento establecido en las Leyes y Resoluciones para asegurar la continuidad de los mismos". El requierimiento se formalizó a través de una nueva iniciativa presentada en la Legislatura del Pueblo de Río Negro. En la misma, se comunica "la solicitud de dejar sin efecto tal suspensión y de garantizar el financiamiento establecido en las Leyes y Resoluciones para asegurar la continuidad de los mismos".